بطولة ألمانيا: "هاتريك" ليفاندوفسكي يضع بايرن ضمن ثلاثي المقدمة مع ليفركوزن وفرايبورغ

كريستوف ستاش ا ف ب/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بعد فوز فريقه بايرن ميونيخ بخماسية نظيفة بينها ثلاثية له أمام هرتا برلين على ملعب أليانز أرينا في ميونيج بجنوب ألمانيا في 28 آب/أغسطس 2021

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برلين (أ ف ب)

منحت ثلاثية البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ فوزاً عريضاً على هرتا برلين 5-صفر، ليلتحق بثلاثي المقدمة مع كل من باير ليفركوزن الذي اكستح أوغسبوغ 4-1، وفرايبورغ الذي فاز على شتوتغارت 3-2، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم الأحد.

وارتقت الفرق الثلاثة إلى الصدارة مع سبع نقاط من ثلاث مباريات، ليفركوزن أولاً وبايرن ثانياً لفارق الأهداف، خلف الرباعي الذي يمتلك ست نقاط: بوروسيا دورتموند، كولن، ماينتس، وفولفسبورغ الذي لعب مباراتين فقط ويلعب ضد لايبزيغ الأحد.

وتناوب على تسجيل خماسية بايرن توماس مولر (6)، ليفاندوفكسي (35، 70، و84)، وجمال موسيالا (49).

وبعد النافذة الدولية، ستكون مواجهات الفريق البافاري أصعب، حينما يواجه وصيفه الموسم الماضي نادي لايبزيغ في 11 أسلول/سبتمبر، قبل السفر إلى كامب نو لمواجهة برشلونة في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، سرعان ما فرض بايرن إيقاعه على المباراة تحت الأمطار الغزيرة، وافتتح التسجيل سريعاً عندما مرر الكندي ألفونسو ديفيس الكرة باتجاه ليفاندوفسكي الذي موّه وترك الكرة لمولر الآتي من الخلف، فسددها الأخيرة في الزاوية السفلية معلنا عن الهدف الأول (6).

وفي الدقيقة 35، سجل المهاجم البولندي ثاني أهداف المباراة بعدما حوّل رأسية في بادئ الأمر ارتطمت بالعارضة فعادت له وأكملها في المرمى. ورفع حكم الخط راية التسلل، قبل أن يعود حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) ليؤكد صحة الهدف.

وأضاف موسيالا ثالث أهداف بايرن في الدقيقة 49، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي ثنائيته في الدقيقة 70 بعد تمريرة من لوروا سانيه، ليختتم البولندي مهرجان الأهداف بهاتريك وخامس أهدافه هذا الموسم برأسية في الدقيقة 84، ليتصدر ترتيب الهدافين.

- رباعية ثانية لليفركوزن -

وقبيل ذلك، وبعد رباعيته النظيفة في مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ نهاية الأسبوع الماضي، عاد باير ودكّ شباك مضيفه أوغسبورغ برباعية أخرى، تناوب على تسجيلها المدافع البرازيلي إياغو (4) وزميله فلوريان نيدرليشنر (14) خطأ في مرمى فريقهما، قبل أن يضيف التشيكي باتريك شيك (74) وفلوريان فيرتز (81) هدفين آخرين.

لاعبو فرايبورغ يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى شتوتغارت ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم في 28 آب/أغسطس 2021 توماس كينزلي ا ف ب/ا ف ب

وسجّل نيدرليشنر نفسه هدف فريقه اليتيم في الدقيقة 30، واعتبر أن "الهدف الأول في مرمانا كان تهريجاً، وهدفي الخاطئ كان محبطاً للغاية".

وكان من الممكن أن تكون النتيجة أثقل، إذ سجل الفرنسي موسى ديابي الذي استدعي مؤخراً للمرة الأولى إلى تشكيلة الديوك، هدفا في الدقيقة 42 لكن تم الغاؤه، فيما هز كل من شيك والفرنسي أمين عدلي العارضة في الدقيقتين 87 و88 توالياً.

وقال مدرب ليفركوزن السويسري جيراردو سيواني "يجب أن أثني على فريقي للروح التي أظهرها. كان شوطاً أولاً غريباً، لكن الحظ كان في صالحنا".

من جهته، وبعد إسقاطه دورتموند في المرحلة الثانية في البطولة 2-1، بدا فرايبورغ في مستوى مستقر على ملعب شتوتغارت، عندما سجّل ثلاثة أهداف في أقل من نصف ساعة، بينها ثنائية الكوري الجنوبي وو-يونغ جيونغ (3و9)، فيما أضاف لوكاس هولر الهدف الثالث في الدقيقة 28.

وأعرب الكوري عن سعادته بالفوز قائلاً "أنا سعيد لأننا فزنا ويسعدني أنني سجلت هدفين".

وحاول شتوتغارت العودة بالمباراة، وأثار الرعب في صفوف فرايبورغ حين سجل هدفين في دقيقتين قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس (45) وحمادي الغديوي (45+2)، لكنه لم يتمكن من تغيير النتيجة في الشوط الثاني.

وفي مباريات أخرى، تعادل أرمينيا بيليفيلد مع أينتراخت فرانكفورت 1-1، وفاز كولن على بوخوم 2-1، فيما تغلب ماينتس على فورث بثلاثية نظيفة.

© 2021 AFP