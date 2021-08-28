جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يتحدى المطر وينطلق من المركز الأول

جون تيس POOL/ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن محتفلا بعد انتزاعه المركز الاول في التجارب الرسمية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى في فورمولا واحد. 28 اب/اغسطس 2021

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حلبة دي سبا فرانكورشومب (بلجيكا) (أ ف ب)

تحدى سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الامطار الغزيرة التي هطلت على حلبة سبا فرانكورشان السبت لينتزع المركز الاول لدى انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد المقرر الاحد.

وتفوق فيرستابن على البريطانيين جورج راسل (وليامس) ولويس هاميلتون (مرسيدس) بطل العالم سبع مرات والساعي الى احراز انتصاره الرقم 100 على الحلبات في مسيرته.

وشهدت التجارب الرسمية الاخيرة حادث سير مروع لسائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الذي خرج سالما علما بانه كان حقق افضل توقيت في التصفيات الاولى والثانية السبت.

وقال فيرستابن "انها حلبة رائعة للتسابق لكن التجارب كانت صعبة للغاية وسط الاجواء المناخية الصعبة، لكن المهم اننا سنطلق من المركز الاول".

اما هاميلتون فقال "احاول ان ابقى ايجابيا مركزا وهادئا. قام ماكس بعمل رائع والامر ينطبق على جوره ايضا، كان الامر مثيرا للغاية".

وتعاود بطولة العالم نشاطها بعد توقف دام 27 يوماً. وكان فيرستابن يتصدر بفارق 33 نقطة عن هاميلتون (مرسيدس) لكن الأخير قلب الطاولة في السباقين الأخيرين في إنكلترا والمجر ليتقدم على منافسه بفارق 8 نقاط بعد أن خرج الهولندي من السباق الأول وحل عاشراً في الثاني.

وإذا كان فيرستابن يعتبر أن حلبة سبا فرانكورشان الواقعة في غابة منطقة الاردين في بلجيكا هي المفضلة لديه، فإنه لم يحقق الفوز عليها إطلاقًا وكانت أفضل نتيجة له احتلاله المركز الثالث، في حين توج هاميلتون بطلا أربع مرات.

وقال فيرستابن في المؤتمر الصحافي الأربعاء "أتطلع قدمًا للعودة الى المنافسة وتحديدًا الى حلبة سبا. إنها حلبتي المفضلة والقيادة عليها أمر ممتع نظراً للسرعة العالية في بعض الأماكن والتغييرات في الارتفاعات على أرضية الحلبة".

© 2021 AFP