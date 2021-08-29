الجزائري ديلور من مونبلييه الى نيس بعقد لأربعة أعوام

سيلفان توما ا ف ب

الجزائري اندي ديلور (يمين) يحتفل بالتسجيل لمونبلييه في مرمى لوريان خلال لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مونبلييه، جنوب فرنسا، في 22 اب/اغسطس 2021

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نيس (فرنسا) (أ ف ب)

أعلن نيس الفرنسي لكرة القدم مساء السبت تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور لمدة أربعة أعوام قادماً من المنافس المحلي مونبلييه، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل بشأن قيمة الصفقة.

وبعدما أمضى ثلاثة أعوام بألوان مونبلييه، سينتقل ابن الـ29 عاماً الى نيس حيث سيلعب تحت اشراف المدرب الجديد كريستوف غالتييه الذي قاد ليل الموسم الماضي الى لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 2011.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن قيمة صفقة انتقال الدولي الجزائري الى نيس تتراوح بين 8 و10 ملايين يورو.

وخاض ديلور الذي أثار اهتمام مرسيليا أيضاً، 106 مباريات بقميص مونبلييه، سجل خلالها 47 هدفاً مع 21 تمريرة حاسمة، بينها 15 هدفاً و10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي.

وكان رحيل الجزائري عن مونبلييه متوقعاً بعدما غاب عن التمارين الأخيرة للفريق الذي يحل الأحد ضيفاً على ليل حامل اللقب.

وسيجتمع ديلور الذي سجل حتى الآن 63 هدفاً في 201 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، بمواطنيه المدافع يوسف عطال، لاعب الوسط هشام بودادوي والحارس الشاب تيدي بولهندي.

وسينضم ديلور الى فريق يقدم بداية موسم قوية جداً حيث فاز بثلاث وتعادل في واحدة من مبارياته الأربع الأولى في الدوري، وكان من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات لأن الجزائري الذي بدأ مشواره الاحترافي مع أجاكسيو عام 2008 قبل أن ينتقل بين أندية عدة أبرزها ويغان أثلتيك الإنكليزي وتيغريس المكسيكي وكاين وتولوز، بات ثامن وافد جديد اليه هذا الصيف.

© 2021 AFP