القضاء الجزائري يفرج موقتا عن نائب سابق اتُّهم بالإساءة للأمير عبد القادر

رياض قرامدي ا ف ب/ارشيف

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الجزائر (أ ف ب)

قررت محكمة استئناف جزائرية الأحد الإفراج موقتا عن نائب سابق اتُّهم بالإساءة لعبد القادر الجزائري، بطل أول حملة لمقاومة الاستعمار الفرنسي، بعد قبول الطعن في قرار حبسه في حزيران/يونيو، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية.

وذكرت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك "قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة (محكمة الاستئناف) الإفراج الموقت عن عمران آيت حمودة المعروف بنور الدين" بانتظار انتهاء التحقيق وتحديد موعد محاكمته.

واتُّهم أيت حمودة، وهو نجل العقيد عميروش الذي كان أحد قادة حرب الاستقلال، بـ"المساس برموز الدولة والثورة (حرب التحرير) وإهانة رئيس جمهورية سابق والمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري".

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن تحرك السلطات جاء اثر شكوى تقدم بها محامون بعد برنامج بثه تلفزيون "الحياة" وصف النائب السابق خلاله الأمير عبد القادر بأنه "خائن"، في وقت تحظى هذه الشخصية التاريخية بتقدير كبير، يدل عليه تمثاله الكبير وسط العاصمة.

وتسبب ذلك في وقف القناة ومنعها من البث لمدة أسبوع، وتوجيه إنذار لمسؤوليها من طرف الهيئة الرسمية المسؤولة عن ضبط المواد السمعية والبصرية.

كما اتّهم آيت حمودة خلال البرنامج ذاته الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، الذي يحمل مطار العاصمة اسمه، والقيادي الوطني مصالي الحاج بالخيانة.

وتم توقيف آيت حمودة في 26 حزيران/يونيو، وصدر أمر بحبسه في اليوم التالي بانتظار استكمال التحقيق وذلك بعد عرضه على القاضي.

وأثارت تصريحاته موجة سخط واسعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الأمير عبد القادر (1808-1883) يوصف في التاريخ الجزائري بـ"مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة".

© 2021 AFP