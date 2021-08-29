بطولة ألمانيا: فولفسبورغ يُسقط لايبزيغ وينفرد في الصدارة

روني هارتمان ا ف ب/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

انفرد فولفسبورغ بصدارة الدوري الالماني لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه لايبزيغ وصيف البطل في الموسم الماضي بنتيجة 1-صفر الأحد، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم والتعادلات هذا الموسم ضمن منافسات المرحلة الثالثة.

وسجّل الفرنسي جيروم روسيون هدف الفوز لأصحاب الأرض بعد دقائق من إنطلاق الشوط الثاني.

يعتبر فولفسبورغ الذي يشرف عليه حديثاً الدولي الهولندي السابق مارك فان بومل، الفريق الوحيد في الـ "بوندسليغا" الذي حقق العلامة الكاملة من مبارياته الثلاث هذا الموسم ليتصدر مع 9 نقاط.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثاني برصيد 7 نقاط متساوياً مع حامل اللقب في الأعوام التسعة الماضية بايرن ميونيخ الثالث، بعدما حقّق الأخير فوزًا ساحقًا على هيرتا برلين 5-صفر السبت.

وغاب عن لايبزيغ قائده مارسيل سابيستر عقب تقارير تحدثت عن قرب إنتقاله الى مواطنه بايرن ميونيخ.

وشكلت النتيجة خيبة أمل لمدرب لايبزيغ الجديد جيسي مارش الذي حلّ هذا الموسم بدلاً من يوليان ناغلسمان المغادر إلى بايرن ميونيخ، بعد أن كان فريقه قد مهد لهذه المباراة بفوز ساحق على شتوتغارت 4-صفر الاسبوع الماضي، وعقب خسارة مفاجئة امام ماينس في الجولة الافتتاحية 1-صفر.

-أوونيي يهزّ الشباك مجدداً-

وفي مباراة ثانية، سجّل مهاجم ليفربول السابق تايوو أوونيي هدفه الخامس في جميع المسابقات هذا الموسم وقاد اونيون برلين الى فوز مستحق على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1.

وسجّل إبن الـ 24 عاماً في المباريات الثلاث لفريقه في الدوري هذا الموسم، مستفيداً من شراكته مع المهاجم ماكس كروزه.

ومنح نيكو غيسلمان التقدم لأونيون في وقت باكر (22)، لكنّ أوونيي ضاعف تقدم فريقه بعدما انطلق من منتصف الملعب بطريقة ساحرة.

مهاجم أونيون برلين النيجيري تايوو أوونيي يحتفل مع زملائه بهدفه في مرمى ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الالماني لكرة القدم، في 29 آب/أغسطس 2021 أود أندرسن ا ف ب/ا ف ب

وبعدما انطلق سريعاً وتبادل التمريرات مع كروزه، مهدد الأخير لاوونيي لمراوغة حارس غلادباخ يان سومر وتسجيل في الزاوية الضيقة قبل نهاية الشوط الاول (41).

قلّص الضيوف النتيجة في وقت متأخر عن طريق يوناس هوفمان بعدما تابع كرة البديل لاسزلو بينيس فسدد مباشرة في المرمى (90+1).

ويحتل أونيون المركز الثامن بعدما حقّق فوزه الاول في ثلاث مباريات.

ويقبع غلادباخ في مركز متأخر بعدما اكتفى بنقطة واحدة اثر تعادله امام بايرن حامل اللقب في مستهل المنافسات، قبل ان ينهزم أمام ليفركوزن وأونيون.

© 2021 AFP