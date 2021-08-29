بطولة إسبانيا: ديباي يقود برشلونة للفوز على خيتافي

لويس جيني ا ف ب/ا ف ب

مهاجم برشلونة الهولندي ممفيس ديباي (إلأى اليمين) يتعرض للعرقلة من قبل مدافع خيتافي خوان إغليسياس في المباراة بينهما في 29 آب/أغسطس 2021

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برشلونة (أ ف ب)

سجل الوافد الجديد المهاجم الهولندي الدولي ممفيس ديباي هدف الفوز لفريقه برشلونة أمام ضيفه خيتافي 2-1 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وكان ديباي تألق أمام ريال سوسييداد في مستهل مبارياته حيث قاد النادي الكاتالوني للفوز بنتيجة 4-1، قبل ان يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيك بلباو 1-1.

وافتتح الكاتالونيون التسجيل في الدقيقة الثانية بفضل سيرجي روبرتو، قبل أن يعادل الضيف عبر ساندرو (19)، ليرد مهاجم ليون الفرنسي السابق ديباي بهدف رائع في الدقيقة 30.

ورفع برشلونة الذي يخوض الموسم من دون نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الثلاثي ريال مدريد المتصدر وإشبيلية وفالنسيا، بانتظار مباراة حامل اللقب أتلتيكو مدريد أمام فياريال لاحقًا اليوم.

ولم يخسر برشلونة سوى مرة واحدة في مواجهاته الـ 18 الأخيرة في "لا ليغا" أمام خيتافي، حيث حقق 14 فوزاً و3 تعادلات، حيث تعود الخسارة الاخيرة بنتيجة صفر-1 في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

كما خاض خيتافي الذي مني بهزيمته الثالثة توالياً هذا الموسم (بعد فالنسيا وإشبيلية)، 17 مباراة خارج عقر داره أمام النادي الكاتالوني في الدوري من دون أن يحرز اي فوز (4 تعادلات مقابل 13 هزيمة).

وقرر مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان الاستعانة للمرة الأولى بالبرازيلي إيمرسون رويال في الدفاع في ظل غياب القائد جيرارد بيكيه وإريك غارسيا، فيما عاد الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن للدفاع عن عرينه بعد تعافيه من الاصابة.

افتتح برشلونة التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية بعد أوّل هجمة منسقة ولعبة مشتركة بفضل تمريرة من المدافع الفرنسي كليمان لانغليه إلى الجهة اليسرى للمهاجم ديباي ليمرر بدوره إلى جوردي ألبا ومنه إلى الدنماركي مارتن برايثوايت، الذي ترك الكرة تمر إلى روبرتو المتربص أمام المرمى ليسجل الاخير بقدمه اليمنى.

وهو الهدف الثاني لروبرتو هذا الموسم في "لا ليغا" بعدما ساهم بهدف من رباعية فريقه في سوسييداد.

انتفض خيتافي ليدرك التعادل بعد هجمة مرتدة وكرة ضائعة من القائد سيرجيو بوسكيتس وتبادل للكرة مع كارلوس ألينيا، ليسدد ساندرو راميريس من حافة المنطقة على يسار الحارس تير شتيغن (17).

وسجل راميريس هدفه الاول هذا الموسم وباكورة أهداف فريقه في الدوري أيضاً.

غير أن برشلونة ردّ سريعاً بعد تمريرة من لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ إلى مواطنه الوافد الجديد ديباي الذي دخل المنطقة وراوغ خوان اغليسياس وسدد بقدمه اليمنى في شباك الحارس البيروفي دافيد سوريا (30).

وغابت الإثارة عن الشوط الثاني، حيث استحصل برشلونة على فرصته الاولى في الدقيقة 85 عبر تسديدة استعراضية من ديباي بالقدم اليمنى، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز أصحاب الأرض.

وتختتم المرحلة لاحقا، فيلعب قادش مع أوساسونا ورايو فايكانو مع غرناطة.

© 2021 AFP