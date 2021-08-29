بطولة إنكلترا: توتنهام يواصل التحليق في الصدارة بفوزه على واتفورد

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب

الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين يحتفل بالهدف الذي قاد توتنهام الى الفوز على واتفورد في 29 آب/أغسطس

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لندن (أ ف ب)

واصل توتنهام هوتسبرز بدايته المثالية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم محققًا فوزه الثالث توالياً على حساب الوافد الجديد واتفورد 1-صفر في المرحلة الثالثة الاحد على ملعبه.

ويدين أصحاب الارض بالنقاط الثلاث إلى النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (42) الذي كان قاد فريقه أيضاً للفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي بهدف نظيف في افتتاح المنافسات، قبل ان يتفوّق على وولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها بهدف الدولي ديلي آلي.

وأحكم توتنهام قبضته على الصدارة بالعلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات.

وخاض مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين مباراته الاولى هذا الموسم في الدوري، عقب تأكيده هذا الاسبوع انه لن يغادر النادي بعد شائعات تحدثت عن رحيله إلى سيتي.

في المقابل، فاز واتفورد العائد إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد في الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) في مباراته الاولى على حساب أستون فيلا 3-2 قبل ان يسقط في الثانية أمام برايتون صفر-2.

بدا أصحاب الارض الطرف الافضل والاخطر في المباراة وكان لهم فرص عدّة لافتتاح التسجيل في وقت مبكر، بفضل تسديدة قوية من المدافع جافيت تانغانغا بعد ركلة ركنية، إلا انّ حارس واتفورد النمسوي دانيال باخمان كان لها بالمرصاد (20).

وافتتح توتنهام التسجيل قبل ثلاث دقائق من صافرة نهاية الشوط الأوّل من ركلة حرّة للكوري هيونغ-مين خدعت الحارس باخمان.

ضغط واتفورد للتعديل، إلا انّ هجومه افتقد للمسة الاخيرة او القدرة على خرق الجدار الدفاعي وتهديد مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس.

ودفع مدرب توتنهام البرتغالي نونو إسبيريتو الذي حلّ في 30 حزيران/يونيو من الموسم الماضي بدلاً من مواطنه جوزيه مورينيو المقال من منصبه، في الدقيقة 68 بالمهاجم البرازيلي لوكاس مورا لتنشيط الهجوم، فحصل الأخير على أربع فرص للتسجيل من دون أن يتمكن من مضاعفة النتيجة (71 و73 و83 و84).

وفي مباراة ثانية، تعادل بيرنلي وضيفه ليدز يونايتد 1-1.

افتتح النيوزيلندي كريس وود التسجيل لاصحاب الارض (61) قبل أن يعادل باتريك بامفورد النتيجة لليدز (86).

ويلعب مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون لاحقاً.

© 2021 AFP