بطولة فرنسا: ميسي يشارك كبديل في مباراته الاولى مع سان جرمان أمام رينس

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ليونيل ميسي شارك كبديل بعد دخوله مكان البرازيلي نيمار في الشوط الثاني من مباراة باريس سان جرمان أمام رينس

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Reims (فرنسا) (أ ف ب)

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الاولى بقميص باريس سان جرمان الاحد، وذلك بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني من المباراة امام رينس ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل ميسي في الدقيقة 66 بدلاً من البرازيلي نيمار فيما كان سان جرمان متقدماً 2-صفر بفضل ثنائية كيليان مبابي.

وتأتي مشاركة ميسي الاولى بعد ثلاثة اسابيع من انضمامه الى سان جرمان قادماً من برشلونة. وهي المباراة الاولى لميسي منذ اللقاء الاخير الذي انتهى بفوز منتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أميركا على حساب البرازيل المضيفة بنتيجة 1-صفر في 11 تموز/يوليو الماضي، أي قبل حوالى سبعة اسابيع.

وتابع المباراة من المدرجات حوالى 21 ألف مشجّع، ورافق دخول ميسي الى ارض الملعب تصفيق حار وهتافات كبيرة للنجم الارجنتيني.

وسينتقل ميسي بعد المباراة للدفاع عن ألون منتخب بلاده والذي يستعد لمواجهة فنزويلا والبرازيل وبوليفيا ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

إيبا/دع/د ح

© 2021 AFP