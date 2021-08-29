جائزة بريطانيا الكبرى: كوارتارارو يعزز صدارته بفوزه الخامس للموسم

ادريان دينيس ا ف ب

الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو خلال جائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية، سيلفرستون، نورثمبتونشير، وسط انكلترا في 29 اب/اغسطس 2021

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سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

عزز الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) صدارته للترتيب العام في فئة موتو جي بي، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس للموسم بانهائه جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية، في المركز الأول الأحد على حلبة سيلفرستون.

وبعد فوزه بالسباقين الثاني والثالث في الدوحة والبرتغال ثم في السباقين السادس والتاسع في إيطاليا وهولندا، أضاف كوارتارارو الأحد فوزه الخامس للموسم والثامن في مسيرته ضمن الفئة الكبرى ما سمح له بتوسيع الفارق في الصدارة عن أقرب ملاحقيه الى 65 نقطة.

وتقدم الدراج الإسباني في نهاية السباق على الإسبانيين أليكس رينس (سوزوكي) وأليكس إسبارغارارو الذي منح فريقه أبريليا منصة التتويج الأولى له منذ عودته الى بطولة الفئة الأكبر عام 2015.

وبعدما انطلق من المركز الأول، اكتفى بول إسبارغارو (هوندا)، الشقيق الأصغر لأليكس إسبارغارو، في المركز الخامس خلف الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) وأمام الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) الفائز بالسباق الماضي في النمسا.

وكان الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) الخاسر الأكبر الأحد إذ أنهى السباق في المركز الرابع عشر، على غرار حامل اللقب الإسباني جوان مير (سوزوكي) الذي جاء تاسعاً، ما سمح لكوارتارارو بالابتعاد عنهما.

وفي فئة موتو 3، حقق الإيطالي رومانو فيناتي (هوسكفارنا) فوزه الأول للموسم والثالث عشر في هذه الفئة التي يشارك فيها للموسم التاسع (خاض موسماً أيضاً في موتو 2 عام 2018)، وذلك بعدما أنهى السباق متقدما بفارق 1.679 و2.107 دقيقة توالياً على مواطنيه نيكولو انتونيلي (كاي تي ام) ودينيس فوجيا (كاي تي ام).

واستحق فيناتي الانتصار وصعوده الى منصة التتويج للمرة التاسعة والعشرين في مسيرته، وذلك بعدما هيمن على مجريات نهاية الأسبوع بشكل كامل، إن كان في التجارب الحرة أو التأهيلية وصولاً الى السباق.

واكتفى الإسباني بدرو أكوستا (كاي تي ام) بالمركز الحادي عشر بفارق أكثر من 11 ثانية عن الفائز ليكون خارج ترتيب العشرة الأوائل للمرة الأولى هذا الموسم، لكن بقي في الصدارة برصيد 201 نقطة وبفارق كبير قدره 46 نقطة عن ملاحقه الفائز بالسباق الماضي في النمسا سيرخيو غارسيا (غازغاز) الذي حل في المركز السادس عشر.

وبدوره، عزز فيناتي مركزه الثالث بعدما رفع رصيده من 107 نقاط الى 132 أمام فوجيا (118) والإسباني خاومي ماسيا (105) والجنوب إفريقي دارين بايندر (95) اللذين حلا في المركزين السادس والسابع توالياً في سباق سيلفرستون.

- ترتيب الخمسة الأوائل في فئة موتو جي بي:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 40:20.579 دقيقة

2- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 2.663 ثانية

3- الإسباني أليكس أسبارغارو (أبريليا) بفارق 4.105 ث

4- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 4.254 ث

5- الإسباني بول أسبارغارو (هوندا) بفارق 8.462 ث

© 2021 AFP