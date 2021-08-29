جائزة بلجيكا الكبرى: فوز فيرستابن بعد لفتين فقط عقب إيقاف السباق بسبب الأمطار

كنزو تريبويارد ا ف ب/ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن يرفع كأس المركز الأوّل بعد اجتياز الفرق لفتين فقط من سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا - فرانكورشان في 29 آب/أغسطس 2021

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حلبة دي سبا فرانكورشومب (بلجيكا) (أ ف ب)

أُعلن فوز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بجائزة بلجيكا الكبرى بعد لفتين فقط من أصل 44 لفة، خاضتهما الفرق خلف سيارة الأمان بعد أكثر من 3 ساعات من الانتظار بسبب هطول الأمطار المتواصل على حلبة سبا- فرانكورشان التي استضافت المرحلة الـ12 من بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد.

واعتبر سباق بلجيكا الأقصر في تاريخ البطولة العالمية حيث تم اجتياز 14 كيلومتراً فقط من أصل 308.052 كلم.

وبحسب القانون، توجب على الفرق خوض لفتين على الأقل من أجل منح نصف النقاط، حيث تقدم فيرستابن على سائق وليامس البريطاني جورج راسل الذي حل ثانياً أمام مواطنه وسائق مرسيدس لويس هاميلتون.

وقلص "ماد ماكس" الذي نال 12.5 نقطة الفارق بينه وبين متصدر ترتيب السائقين "السير" هاميلتون إلى 3 نقاط فقط بعدما حصل الأخير على 7.5 نقاط فقط (202.5 مقابل 199.5).

وفي ترتيب الصانعين رفع مرسيدس رصيده إلى 310.5 نقطة مقابل 303.5 لريد بول. فيما يحتل ماكلارين المركز الثالث مع 169 نقطة.

وتم في بادىء الأمر تأخير انطلاق السباق لثلاثين دقيقة بغياب سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الذي فقد السيطرة على سيارته خلال توجهه للتوقف على خط الانطلاق ما تسبب بتضررها.

لكن بعد الانطلاق خلف سيارة الأمان للفة واحدة، تبين أن الظروف صعبة للغاية ولا يمكن القيادة بسبب انعدام الرؤية، ما دفع بمراقبي السباق الى رفع العلم الأحمر والطلب بالتالي من السائقين التوجه الى خط الحظائر بانتظار ما ستؤول اليه الأمور، حيث بعد انتظار دام 3 ساعات ونصف الساعة انطلق السباق مجدداً وتم إيقافه بعد لفتين فقط.

وكانت الأمطار تسببت السبت بحادث خطير لسائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس خلال التجارب التأهيلية، ما أدى الى أضرار كبيرة في سيارته ونتيجة لذلك غُرِمَ بارجاعه خمسة مراكز لينطلق من المركز الخامس عشر بسبب استبداله علبة السرعات.

وكان سائق ريد بول فيرستابن الأسرع في التجارب التأهيلية، متقدماً على المفاجأة راسل وهاميلتون.

أولي/د ح/دع

© 2021 AFP