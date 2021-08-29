فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش يبحث عن إنجاز لم يتحقق منذ 1969

دافيد غراي/أي إي أل تي سي صور مشتركة/ا ف ب/ارشيف

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بفوزه بنهائي بطولة ويمبلدون، وسيحاول الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد عندما يشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

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نيويورك (أ ف ب)

يتطلع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالمياً الى تحقيق انجاز أن يكون أول لاعب منذ 1969 يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد، والانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب "غراند سلام" من خلال الفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

يغيب عن بطولة فلاشينغ ميدوز التي تنطلق الإثنين على أراضي نيويورك الصلبة، خمسة أبطال سابقين هم السويسري روجيه فيدرر، الإسباني رافايل نادال، السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والنمسوي دومينيك تيم وذلك بسبب الإصابة.

سيقف في وجه طموح ديوكوفيتش لإحراز لقبه الـ21 في البطولات الكبرى الروسي دانييل ميدفيديف المصنّف ثانياً، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث والألماني ألكسندر زفيريف المصنّف رابعاً والفائز بذهبية أولمبياد طوكيو.

بدأ مسلسل تألق النجم الصربي بعد خروجه المخيّب للآمال عقب إقصائه من الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة العام الماضي أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا عندما سدّّد الكرة عن طريق الخطأ في عنق حكم الخط.

مذ تلك الخسارة، لم يخسر ابن الـ 34 عاماً أي مباراة في بطولة كبرى، فتغلب على ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا، تسيتسيباس في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة والإيطالي ماتيو بيريتيني في المباراة القمة في ويمبلدون.

وعن نجاحاته اللافتة هذا الموسم، قال ديوكوفيتش "إنه أمر رائع بالنسبة إليّ ومذهل في آن معاً أن تأتي هذه النجاحات في عام واحد".

وتابع "لم أتوقع كل ما حصل لكنني أحلم دائماً بتحقيق أكبر الاشياء في الرياضة".

يطمح "دجوكر" أن يصبح ثالث لاعب يحقق البطولات الاربع الكبرى في عام واحد بعد الأسترالي رود لايفر عامي 1962 و1969 والأميركي دون بادج في 1938.

وقد أشاد خصمه اللدود، نادال، بما حققه قائلا "ما حققه هذا العام هو أمر مذهل. أعتقد أنه قادر على تحقيق الإنجاز الأكبر من دون أدنى شك".

وسبق لديوكوفيتش أن أحرز أربعة ألقاب كبرى على التوالي لكن ليس في عام واحد، وكان ذلك عندما تُوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016، الغراند سلام الوحيد الذي كان غائبًا عن خزائنه، ليضيفه الى لقبي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز 2015 وأستراليا المفتوحة 2016.

خلال مسيرته، فاز ديوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات، ويمبلدون ست مرات وفرنسا المفتوحة مرتين وبطولة الولايات المتحدة 3 مرات (2011، 2015، 2018).

أمضى "نولي" وقتاً قياسياً في المركز الاول ضمن التصنيف العالمي بأكثر من 335 أسبوعاً، ويدخل بطولة الولايات المتحدة بعد غيابه عن جميع الدورات منذ خسارته في مباراة الميدالية البرونزية أمام كارينيو بوستا في أولمبياد طوكيو.

يدخل الروسي دانييل ميدفيديف المصنّف ثانيا بطولة أميركا المفتوحة منتشياً بفوزه بدورة تورونتو التحضيرية في آب/أغسطس الحالي فون رايدلي غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

ولا يرى نادال الذي يتشارك مع فيدرر وديوكوفيتش بالعدد القياسي لألقاب الـ"غراند سلام" بـ20 لكل منهم، أي سبب كي لا يتمكن النجم الصربي من إكمال ما بدأه هذا العام.

قال الماتادور "حسناً، لقد فاز بالألقاب الثلاثة. لذا عندما تفوز بثلاثة، تستطيع حتماً ان تفوز بالرابع من دون أدنى شك أليس كذلك؟ لقد اجتاز 75% من المسافة. سوف ينافس على أرض صلبة، وهي أرضيته المفضلة، لذا لم لا؟".

وأضاف "لا شك أنّ المهمة صعبة. لا سيما في ظل سعي الآخرين للفوز بآخر بطولة كبرى في الموسم. لكنه بالتأكيد من بين المرشحين الأوفر حظا لتحقيق اللقب".

فاز الثلاثي الكبير المؤلف من فيدرر، نادال وديوكوفيتش بـ60 لقباً من البطولات الكبرى من أصل آخر 72، منذ أن فاز فيدرر للمرة الاولى في ويمبلدون عام 2003، لكنّ ست من أصل البطولات الـ12 ألتي أفلتت من يد الثلاثي كانت في بطولة الولايات المتحدة نفسها.

-الخصوم في المرصاد لنوفاك-

وبعدما افتتاحه مشواره في البطولة الأميركية أمام لاعب صاعد من التصفيات، يواجه ديوكوفيتش احتمال لقاء بيريتيني السادس في ربع النهائي، زفيريف في نصف النهائي ومدفيديف أو تسيتسيباس في النهائي.

يعتبر ميدفيديف، وصيف بطل نسخة 2019 والمتوج مؤخراً بلقب دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز، أنّ ديوكوفيتش هو المرشح الأبرز.

قال الروسي "لا شك أنّ نوفاك سيكون المنافس الأبرز. لقد فاز بـ20 لقباً كبيراً. فهو يملك الخبرة وسيكون الضغط الأكبر عليه لكنه يعشق التحدي".

يدخل الالماني الكسندر زفيريف وصيف بطل الموسم الماضي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الى منافسات هذا العام مزهواً بفوزه بدورة سينسيناتي اخيرا، كما وفوزه بذهبية مسابقة كرة المضرب في أولمبياد طوكيو. ماثيو ستوكمان غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

وتابع "سأحاول قصارى جهدي. في حال استطعت أن أحافظ على المستوى نفسه الذي أقدمه حالياً، لديّ حظوظ جيدة للذهاب بعيداً. أريد أن أستمر باللعب على نحو جيد".

بدوره، يشعر تسيبتسيباس بالفخر بوصوله الى ما وصل اليه حالياً في عالم الكرة الصفراء وبلوغه نهائي رولان غاروس هذا العام.

ويرى اليوناني أن "المركز الثالث (في التصنيف) هو رقم لافت جداً. لا أقول إن هناك ضغطا من خلاله، لكنه يضيف بعض الرونق للمجهود الذي بذلته. يدفعني للمحافظة على أدائي ولكي أخطو خطوة إضافية".

يدخل زفيريف وصيف بطل الموسم الماضي إلى المنافسات منتشياً من فوزه مؤخراً بلقب دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز، وفوزه بذهبية مسابقة كرة المضرب في أولمبياد طوكيو، وهو لم يخسر في آخر 12 مباراة.

وقال "أنا متعطش جداً. لستُ راضياً بعد. أتطلع قدماً لإثبات بأنني ما زلت أحد أفضل اللاعبين".

© 2021 AFP