بطولة إنكلترا: سيتي يمدد عقد البرتغالي دياش حتى 2027

بيتر باول تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

مدد مانشستر سيتي عقد مدافعه الدولي البرتغالي روبن دياش لمدة ستة أعوام ما سيبقيه مع الفريق حتى 2027، وذلك بحسب ما أعلن الإثنين بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ووصل ابن الـ24 عاماً الى "ستاد الاتحاد" الصيف الماضي قادماً من بنفيكا، وفرض نفسه عنصراً مؤثراً جداً في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا حيث شارك في 50 مباراة ضمن جميع المسابقات، وساهم في قيادة الفريق الى لقب الدوري الممتاز والاحتفاظ بلقب كأس الرابطة إضافة لوصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وكوفئ دياش على جهوده مع فريق غوارديولا بنيله جائزة رابطة المحررين الرياضيين لأفضل لاعب في الموسم، وأيضاً جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز التي تمنحها سنوياً لجنة يتم تشكيلها بواسطة الراعي الرسمي للدوري وتضم خبراء ووسائل إعلام ومشجعين.

وقال دياش بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للنادي "أنا سعيد جداً لتوقيعي عقدا جديدا. لقد استمتعت بكل لحظة من وقتي مع سيتي منذ انضمامي اليه العام الماضي"، كاشفاً أن "اللعب مع سيتي تجاوز كافة توقعاتي ومن دواعي سروري الكبير أن أكون جزءاً من هذا الفريق الرائع".

ورأى المدير الرياضي الإسباني تشيكي بيغيريستاين أن "عقد روبن الجديد خبر رائع للنادي. صحيح أنه يلعب معنا منذ أقل من سنة فقط، لكن روبن أثبت أنه كان جزءاً حيوياً جداً في فريقنا".

وكان البرتغالي وقع في أواخر أيلول/سبتمبر 2020 عقداً لستة أعوام في صفقة قدرت بـ68 مليون يورو.

© 2021 AFP