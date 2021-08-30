دييغو كوستا يسجل في مباراته الأولى مع أتلتيكو مينيرو

صورة ارشيفية لدييغو كوستا مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني. سجل كوستا في مباراته الأولى مع فريقه الجديد أتلتيكو مينيرو البرازيلي

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ساو باولو (أ ف ب)

حقق المهاجم الدولي الإسباني من أصل برازيلي دييغو كوستا بداية مثالية مع فريقه الجديد أتلتيكو مينيرو، وذلك بتسجيله هدف التعادل على أرض براغانتينو 1-1 الأحد في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وسجل ابن الـ32 عاماً هدف التعادل في الدقيقة 85 من المباراة بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 59 على حساب الفنزويلي جيفرسون سافارينو خلال اللقاء الذي أقيم ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

وانضم كوستا الى أتلتيكو مينيرو في منتصف الشهر الحالي كلاعب حرٍ بعد انتهاء مغامرته الثانية بألوان أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني الذي شارك معه في سبع مباريات فقط الموسم الماضي وسجل هدفين.

وتعود آخر مشاركة لكوستا الى 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، عندما حل بديلاً للأوروغوياني لويس سواريس في الدقيقة 87 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة 2-صفر على ريال سوسييداد في الدوري المحلي.

ووصل كوستا الى أتلتيكو مدريد لأول مرة عام 2007 قادماً من براغا البرتغالي لكنه لم يدافع عن ألوان نادي العاصمة في أي مباراة، إذ أبقاه معاراً لفريقه السابق، ثم انتقل إلى سلتا فيغو وألباسيتي بنظام الإعارة أيضاً، قبل أن يوقع عام 2009 مع بلد الوليد.

لكنه سرعان ما عاد في 2010 إلى أتلتيكو وبقي معه حتى 2014 (أعير عام 2012 لرايو فايكانو خلال هذه الفترة)، قبل أن يحل في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2014 للدفاع عن ألوان تشلسي حيث توج بلقب الدوري مرتين وبكأس الرابطة مرة واحدة، ما دفع نادي العاصمة الى التعاقد معه مجدداً في كانون الثاني/يناير 2018.

وخاض كوستا مباراتين وديتين مع منتخب البرازيل، موطنه الأصلي، قبل أن يغير جنسيته ويلعب 24 مباراة مع إسبانيا.

وبعد التعادل في مباراة الأحد، بقي أتلتيكو مينيرو الذي يضم في صفوفه هولك والتشيلي إدواردو فارغاس، في صدارة ترتيب الدوري المحلي بفارق أربع نقاط عن بالميراس.

ووصل أتلتيكو مينيرو الى الدور نصف النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس الموازية لدوري الأبطال في أوروبا، بعد إقصائه ريفر بلايت الأرجنتيني بالفوز عليه ذهاباً 1-صفر خارج قواعده وإياباً 3-صفر، وهو سيلتقي في دور الأربعة بالميراس بالذات.

© 2021 AFP