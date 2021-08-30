فلاشينغ ميدوز: هاليب وموروغوسا وروبليف يعبرون الدور الأول

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تأهلت الرومانية سيمونا هاليب الى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بفوزها على الإيطالية كاميلا جورجي

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نيويورك (أ ف ب)

واصلت الرومانية سيمونا هاليب سعيها لاستعادة توازنها بعد تعافيها مؤخراً من الإصابة، لتبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى، على حساب الإيطالية كاميلا جورجي 6-4، 7-6، و(7-3) الإثنين في أول أيام المنافسات.

وبهذا الفوز، ضربت حاملة لقب بطولتين كبريين، فرنسا المفتوحة 2018 وويمبلدون 2019، موعداً مع السلوفاكية كريستينا كوكوفا الفائزة على الأميركية آن لي 7-5 و6-1.

وكات هاليب (29 عاماً) تعرّضت قبل فترة وجيزة لإصابة في الفخذ الأيمن خلال مشاركتها في دورة سينسيناتي الأميركية، لكنها حقّقت بداية واعدة في نيويورك حيث تطمح إلى لقبها الأول في فلاشينغ ميدوز.

وأعربت هاليب عن سعادتها بالفوز قائلة إن "الدور الأول يشكّل دائمًا اختبارًا صعبًا، لذا بالتأكيد انا سعيدة. انا مسرورة بتحسّن أدائي في الإرسال".

وتابعت "هناك شعور بالطاقة. شعور بالحياة في الملعب. آمل أن يستمر ذلك".

من جهة أخرى، تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروسا المصنّفة تاسعة عالمياً إلى الدور المقبل بتخطيها الكرواتية دونا فيكيتش في مباراة صعبة 7-6 (7/4) و7-6 (7/5).

كذلك، فازت الأميركية سلوان ستيفنس على مواطنتها ماديسون كيز 3-6، 6-1 و7-6 (9-7)، وتفوّقت الأميركية الاخرى دانيال كولينز على الإسبانية كارلا سواريس نافارو 6-2 و6-4، والروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا على الإيطالية سارة إراني 6-3 و6-2.

وودعت المصرية ميّار شريف البطولة من الدور الأول بخسارتها أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 4-6، 6-1، و6-1.

وعند الرجال، استهل الروسي أندريه روبليف المصنّف سابع عالمياً مشواره بالفوز على الكرواتي إيفو كارلوفيتش البالغ 42 عاماً بنتيجة 6-3، 7-6 (3/7) و6-3 في مباراة دامت 96 دقيقة.

كما اجتاز الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم عقبة الروسي إفجيني دونسكوي بصعوبة بالغة وتغلب عليه 7-6 (0/7)، 3-6، 7-6 (1/7) و7-6 (8/10).

© 2021 AFP