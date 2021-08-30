محادثات بين رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الدفاع الإسرائيلي

عبير سلطان ا ف ب

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز في صورة من الأرشيف

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية الأحد في أول محادثات رسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي بينيت منصبه في حزيران/يونيو.

وتوجه غانتس إلى رام الله في الضفة الغربية لإجراء محادثات أمنية واقتصادية مع عباس (85 عاما)، على ما أعلن مسؤولون.

وتأتي المحادثات بعد ساعات على عودة بينيت من واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن "وزير الدفاع بيني غانتس التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء (الأحد) لمناقشة السياسة الأمنية ومسائل مدنية واقتصادية".

وقال غانتس لعباس "إن إسرائيل تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية"، وفق البيان.

كذلك تطرقا إلى "الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة واتفقا على الاستمرار في التواصل"، حسب المصدر نفسه.

وضم الاجتماع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والمسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وأكد الشيخ عبر تويتر حصول الاجتماع.

وقال مكتب غانتس إن وزير الدفاع وعباس عقدا "اجتماعا على حدة" بعد المحادثات الموسعة.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تتخذ الضفة الغربية المحتلة مقراً لها، الى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي حكم بين العامين 2009 و2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطينين سامحا بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

© 2021 AFP