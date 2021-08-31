إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديد بإصابات فيروس كورونا

أحمد غرابلي ا ف ب

عامل صحي يحضر جرعة من لقاح فايزر/باونتيك في مركز كلاليت الصحي في بلدة بيت حنينا شمال القدس الشرقية المحتلة في 29 آب/أغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

سجلت إسرائيل الثلاثاء رقما قياسيا جديدًا من الإصابات بفيروس كورونا مع نحو أحد عشر ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك عشية انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهدت الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس خاصة مع انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى في صفوف البالغين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس وحتى أولئك الذين تلقوه.

ودفع ذلك بالسلطات إلى السماح لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالحصول على جرعة ثالثة معززة ضد الفيروس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت الإثنين أكثر من تسعة آلاف إصابة، قبل أن ترتفع الثلاثاء إلى 10947 بزيادة تصل إلى 7,65 في المئة.

وتتجاوز هذه المعطيات الرقم القياسي السابق الذي سجل في كانون الثاني/يناير عندما تم إحصاء 10118 إصابة في يوم واحد.

لكن هذه الأرقام لم تؤثر على قرار الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بافتتاح العام الدراسي الجديد إذ سيتوجه الأربعاء نحو 2,4 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت أعلن أن على الكوادر التعليمية الرافضة الحصول على التطعيم تقديم نتائج اختبارين سلبيين للفيروس.

وكانت الدولة العبرية قد شرعت أواخر كانون الأول/ديسمبر في حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا والتي دفعت السلطات الشهر المنصرم إلى إعادة فرض القيود بعد رفعها في حزيران/يونيو، مع مخاوف من إغلاق رابع في الأعياد اليهودية خلال ايلول/سبتمبر.

وحصل حوالى 5,5 مليون نسمة من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم 9,3 ملايين على جرعتين من اللقاح بينما تلقى 1,2مليون حقنة ثالثة معززة.

© 2021 AFP