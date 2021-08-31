بطولة إنكلترا: ليفربول يجدد عقد قائده هندرسون حتى 2025

بول ايليس ا ف ب

لقطة للاعب وسط وقائد ليفربول الانكليزي جوردان هندرسون خلال مباراة فريقه ضد تشلسي في الدوري الانكليزي. 28 اب/اغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أعلن ليفربول الإنكليزي رسمياً الثلاثاء تجديد عقد قائده جوردان هندرسون حتى عام 2025.

وقال في بيان "وقع جوردان هندرسون عقداً جديداً مع نادي ليفربول رابطاً مستقبله مع النادي الأحمر لأمد طويل".

وخاض هندرسون (31 عاماً) 394 مباراة في صفوف الـ"ريدز" منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من سندرلاند قبل 10 سنوات وساهم في إحرازه لقب الدوري الانكليزي الممتاز عام 2020 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، كما توج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2019.

وقال هندرسون بعد توقيع عقده الجديد "بطبيعة الحال، أنا فخور جداً كي أواصل مشواري هنا. أمر رائع الانتهاء من الإجراءات والتطلع قدما لما يمكن للمستقبل أن يخبأه".

وتابع "لقد كبرت كثيراً وتعلمت الكثير أيضاً منذ تلمست خطواتي الأولى هنا ويتعين علي شكر الكثير من الناس لما وصلت اليه".

وبات هندرسون سادس لاعب يجدد عقده مع ليفربول في الاسابيع الاخيرة بعد ترنت الكسندر ارنولد، والبرازيليين فابينيو واليسون والهولندي فيرجيل فان دايك والاسكتلندي اندي روبرتسون.

يذكر أن ليفربول الساعي إلى استعادة لقبه المحلي لم يبادر غلى عقد صفقات كبيرة هذا الموسم، واكتفى بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي ابراهيما كوناتي من صفوف لايبزيغ الألماني مقابل 36 مليون جنيه استرليني (50 مليون دولار).

© 2021 AFP