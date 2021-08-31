بطولة فلاشينغ ميدوز: بليشكوفا الى الدور الثاني

تيموثي كلاري ا ف ب

التشيكية كارولين بليشكوفا خلال مباراتها مع الأميركية كايتي ماكنالي في الدور الاول لبطولة الولايات المتحدة في كرة المضرب على ملاعب فلاشينغ ميدوز، نيويورك في 31 اب/اغسطس 2021

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نيويورك (أ ف ب)

بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزها على الأميركية كايتي ماكنالي 6-3 و6-4 الثلاثاء على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

واحتاجت ابنة الـ29 عاماً الى ساعة و23 دقيقة لحسم مواجهتها الأولى على الإطلاق مع منافستها الأميركية المصنفة 130 عالمياً، وذلك بعدما انتزعت خمسة أشواط على إرسال الأخيرة فيما تنازلت عن إرسالها ثلاث مرات.

وقالت بليشكوفا "بدأت بشكل جيد جداً، ثم فقدت تركيزي بعض الشيء في نهاية المجموعة الأولى. إرسالي لم يكن في أفضل حالاته اليوم. سيكون الأمر أفضل لو كنت أكثر توفيقاً في إرسالي".

وستخوض وصيفة بطولة ويمبلدون لهذا العام الدور الثاني في فلاشينغ ميدوز للمرة السادسة توالياً، وتحديداً منذ أن وصلت الى المباراة النهائية عام 2016 حين خسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر.

وتأمل بليشكوفا حين تتواجه مع الكازخستاني زارينا دياس أو الأميركية أماندا أنيسيموفا، ألا يتكرر معها سيناريو الموسم الماضي حين انتهى مشوارها عند الدور الثاني على يد الفرنسية كارولين غارسيا.

وبلغت الدور الثاني أيضاً الكرواتية بترا مارتيتش الثلاثون بفوزها على المجرية دالما غالفي 6-3 و6-2، لتواجه الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على الأميركية كايتي فولينتس 6-3 و6-1.

© 2021 AFP