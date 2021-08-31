بطولة فلاشينغ ميدوز: زفيريف الى الدور الثاني وعينه على ديوكوفيتش

ماثيو ستوكمان غيتي/ا ف ب/ارشيف

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نيويورك (أ ف ب)

حقق الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً ووصيف بطل العام الماضي بداية جيدة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بفوزه على الأميركي سام كويري 6-4 و7-5 و6-2 الثلاثاء على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

وواصل الألماني البالغ 24 عاماً مستواه المميز في الآونة الأخيرة، محققاً فوزه الثاني عشر توالياً في سلسلة قادته الى إحراز ذهبية أولمبياد طوكيو لفردي الرجال ولقب دورة سينسيناتي الأميركية الألف نقطة للماسترز.

وبعدما حسم المجموعة الأولى من دون معاناة تذكر بكسر إرسال منافسه الأميركي مرة واحدة، واجه الألماني الذي خسر نهائي العام الماضي أمام النمسوي دومينيك تيم الغائب عن هذه النسخة بسبب الإصابة، صعوبة في المجموعة الثانية قبل أن يكشر عن أنيابه في الثالثة، حاسماً فوزه الثالث من أصل ثلاث مواجهات جمعته بمنافسه البالغ 33 عاماً والمصنف 78 عالمياً في ساعة و39 دقيقة.

وقال الألماني "من الرائع العودة. ما زلت أتذكر نهائي العام الماضي. أمل أن أخوض المزيد من المباريات هنا وسيكون الأمر أكثر امتاعاً".

وعلق على سلسلة مبارياته المتتالية من دون هزيمة، قائلاً "أمل أن أتمكن بعد أسبوعين من الآن من رفعها الى 18 مباراة متتالية من دون هزيمة"، ما يعني الوصول الى النهائي والفوز باللقب".

- "نوفاك يطارد التاريخ" -

ويلتقي زفيريف الذي وصل هذا الموسم الى ربع نهائي أستراليا المفتوحة ونصف نهائي رولان غاروس قبل أن ينتهي مشواره عند الدور الرابع لويمبلدون، في الدور الثاني الفائز من مباراة الفرنسي لوكا بوي والإسباني البرت راموس فينولاس.

ويواجه الألماني احتمال لقاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول الساعي الى أن يصبح أول لاعب منذ 1969 يحرز الألقاب الأربعة الكبرى في موسم واحد، في الدور نصف النهائي.

وتطرق الى هذه المواجهة التي ستكون، في حال حصولها، الأولى بين اللاعبين منذ أن أقصى الألماني منافسه الصربي من نصف نهائي أولمبياد طوكيو وأنهى حلمه بأن يصبح أول من يتوج بالألقاب الأربع الكبرى وبالذهبية الأولمبية في عام واحد، قائلاً "نوفاك يطارد التاريخ. لكن اللاعبين الشبان سيحاولون الحؤول دون تحقيق ذلك. سأحاول أيضاً أن أشكل تحدياً له".

ويبدأ ديوكوفيتش مشواره نحو الانفراد أيضاً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع الغائبين الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل من الثلاثة)، في وقت لاحق الثلاثاء بمواجهة الدنماركي الصاعد من التصفيات هولغر رومي، باحثاً عن تجاوز الدور الأول للمرة السادسة عشرة توالياً في فلاشينغ ميدوز.

وبلغ الياباني كي نيشيكوري الذي حقق أفضل نتائجه في البطولات الكبرى على ملاعب فلاشنيغ ميدوز (بلغ نهائي 2014 ونصف نهائي 2016 و2018)، الدور الثاني أيضاً بفوزه على الإيطالي سالفاتوري كوروزو 6-1 و6-1 و5-7 و6-3، ليواجه الأميركي ماكنزي ماكدونالد الفائز على البلجيكي دافيد غوان السابع والعشرين 6-2 و7-5 و6-3.

كما تأهل البولندي هوبرت هوركاش العاشر بفوزه على البيلاروس إيغور غيراسيموف 6-3 و6-4 و6-3، ليواجه الإيطالي أندرياس سيبي أو المجري مارتون فوشوفيتش.

- تأهل بليشكوفا من دون معاناة تذكر -

وعند السيدات، بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة الدور الثاني بفوزها على الأميركية كايتي ماكنالي 6-3 و6-4.

واحتاجت ابنة الـ29 عاماً الى ساعة و23 دقيقة لحسم مواجهتها الأولى على الإطلاق مع منافستها الأميركية المصنفة 130 عالمياً، وذلك بعدما انتزعت خمسة أشواط على إرسال الأخيرة فيما تنازلت عن إرسالها ثلاث مرات.

وقالت بليشكوفا "بدأت بشكل جيد جداً، ثم فقدت تركيزي بعض الشيء في نهاية المجموعة الأولى. إرسالي لم يكن في أفضل حالاته اليوم. سيكون الأمر أفضل لو كنت أكثر توفيقاً في إرسالي".

التشيكية كارولين بليشكوفا خلال مباراتها مع الأميركية كايتي ماكنالي في الدور الاول لبطولة الولايات المتحدة في كرة المضرب على ملاعب فلاشينغ ميدوز، نيويورك في 31 اب/اغسطس 2021 تيموثي كلاري ا ف ب

وستخوض وصيفة بطولة ويمبلدون لهذا العام الدور الثاني في فلاشينغ ميدوز للمرة السادسة توالياً، وتحديداً منذ أن وصلت الى المباراة النهائية عام 2016 حين خسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر.

وتأمل بليشكوفا حين تتواجه مع الكازخستاني زارينا دياس أو الأميركية أماندا أنيسيموفا، ألا يتكرر معها سيناريو الموسم الماضي حين انتهى مشوارها عند الدور الثاني على يد الفرنسية كارولين غارسيا.

وبلغت الدور الثاني أيضاً اليونانية ماريا ساكاري السابعة عشرة بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-4 و6-3، والكرواتية بترا مارتيتش الثلاثون بفوزها على المجرية دالما غالفي 6-3 و6-2.

وتلتقي ساكاري في الدور المقبل التشيكية كاتيرينا سينياكوفا الفائزة على اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا 7-6 (8-6) و6-3، فيما تلتقي مارتيتش مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على الأميركية كايتي فولينتس 6-3 و6-1.

وتأهلت أيضاً الإسباني باولا بادوسا الرابعة والعشرون بفوزها على البلجيكية أليسون فان اويتفانك 6-4 و6-3.

© 2021 AFP