توتنهام يضمّ مدافع برشلونة إيمرسون

جوسيب لاغو ا ف ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

تعاقد توتنهام الإنكليزي لكرة القدم مع المدافع البرازيلي إيمرسون من برشلونة الإسباني الثلاثاء مقابل 25 مليون جينه استرليني.

وسينضم الظهير الايمن البرازيلي الى النادي الإنكليزي في عقد يمتد لخمس سنوات، بعدما أمضى الموسمين الاخيرين مُعارًا الى ريال بيتيس الإسباني.

وسيشكّل إبن الـ 22 عاماً قوة تنافسية في مركز الظهير الايمن لسبيرز بوجود جافيت تانغانغا، الايرلندي مات دوهرتي والعاجي سيرج أورييه.

وشارك اللاعب البرازيلي كأساسي مع بيتيس خلال الموسمين الاخيرين بعدما انتقل الى الدوري الإسباني عام 2019 قادماً من تجربتين مع فريقي بونتي بريتا وأتلتيكو مينيرو البرازيليين.

إيمرسون الذي شارك مع المنتحب البرازيلي في كوبا أميركا الاخيرة التي خسر منتخب السامبا مباراتها النهائية امام الأرجنتين صفر-1، التحق ببرشلونة خلال فترة التحضير للموسم الجديد لكنّ مسيرته في "كامب نو" وصلت الى نهايتها.

لن يضطر اللاعب للدخول في حجر صحي عند وصوله من إسبانيا وقد يخوض مشاركته الاولى مع توتنهام أمام كريستال بالاس في 11 أيلول/سبتمبر المقبل، شرط حصوله على استغنائه الدولي وإجازة العمل.

© 2021 AFP