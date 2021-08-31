مانشستر يونايتد يُنجز رسمياً انتقال رونالدو من يوفنتوس

أندرو ياتس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

وصل رونالدو إلى يونايتد في العام 2003 في سن الـ18 قادمًا من سبورتينغ وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 118 هدفًا في 292 مباراة

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أنجز نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء رسمياً عملية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي ليعود "سي آر7" مجدداً إلى ملعب "أولد ترافورد"، في صفقة قد تصل إلى 23 مليون يورو (27 مليون دولار).

وقال نادي "الشياطين الحمر" في بيان إنه "يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر".

وقد يتقاضى "السيدة العجوز" من هذا الانتقال 23 مليون يورو كحد أقصى، وفقاً للنادي الإيطالي الذي أوضح في بيان الشروط المالية لاتفاق اللحظات الأخيرة مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وسيتوزع المبلغ الثابت البالغ 15 مليون يورو على خمس سنوات، ويمكن أن يزداد بعدد من المكافآت بحد أقصى من ثمانية ملايين يورو.

وأوضح يوفنتوس أن التأثير الاقتصادي للانتقال سيكون سلبياً، ويصل إلى 14 مليون يورو في السنة المالية 2020/2021، بحسب البيان.

وكان رونالدو وصل إلى يونايتد في العام 2003 في سن الـ18 قادمًا من سبورتينغ وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 118 هدفًا في 292 مباراة محققًا لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف أربعة مع ريال مدريد، ليفوز في العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضًا مع النادي الملكي.

وتعاقد البرتغالي مع السيدة العجوز في العام 2018 بعدما سجل 450 هدفاً في 438 مباراة خلال تسعة مواسم مذهلة في العاصمة الإسبانية.

ونقل يونايتد عن رونالدو قوله في البيان إنه "كان لمانشستر يونايتد دائماً مكانة خاصة في قلبي، وقد غمرتني كل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان يوم الجمعة. لا أطيق الانتظار للعب مرة أخرى في أولد ترافورد، في ملعب مزدحم، لرؤية الجماهير مرة أخرى".

وأضاف "أتطلع إلى الالتحاق بالفريق بعد النافذة الدولية، وآمل أن نحقق موسماً ناجحاً جداً".

من جهته، اعتبر مدرب الفريق ومهاجمه السابق النروجي أولي غونار سولشاير الذي سبق له ولعب إلى جانب البرتغالي حينما كان في إنكلترا "تُظهر عودة رونالدو أن هذا النادي يتمتع بقوة جذب فريدة، ويسعدني أن أراه يعود إلى حيث بدأ كل شيء".

ومن المرتقب أن يلعب رونالدو مباراته الأولى مع مانشستر أمام نيوكاسل يونايتد في 11 أيلول/سبتمبر.

© 2021 AFP