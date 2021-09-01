الألماني المخضرم بواتينغ إلى ليون الفرنسي

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ليون (أ ف ب)

انضم مدافع بايرن ميونيخ الألماني السابق المخضرم جيروم بواتينغ إلى نادي ليون الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، بعد انتهاء عقده مع العملاق البافاري.

ووافق بواتينغ البالغ 32 عاماً والفائز مع ألمانيا بكأس العام 2014، على الانضمام إلى ليون بعقد يمتد لعامين.

ولعب المدافع الألماني دوراً أساسياً في قلب دفاع بايرن لمدة عشر سنوات، فاز خلالها الفريق بتسعة ألقاب متتالية في الدوري الألماني، حيث خاض 229 مباراة. وشارك في 29 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وسيحل بواتينغ في صفوف ليون، الذي لم يفز بلقب الدوري الفرنسي منذ العام 2008، بديلاً للبرازيلي مارسيلو الذي أبقي في دكة البدلاء بعد "سلوك غير لائق" إثر الهزيمة (3-صفر) أمام أنجيه في المرحلة الثانية من البطولة في آب/أغسطس الماضي.

© 2021 AFP