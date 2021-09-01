بريطانيا تجري محادثات مع طالبان لإجلاء آخر رعاياها من أفغانستان

جاستن تاليس ا ف ب/ارشيف

حي الأعمال في لندن في 8 أيار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

فتحت بريطانيا محادثات مع حركة طالبان لتأمين "مرور حر" لرعاياها وحلفائها إلى خارج أفغانستان بعد سيطرة الحركة الإسلامية المتطرفة على البلاد.

وأكدت الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس الأربعاء توجه السير سايمن غاس الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان، إلى الدوحة للقاء قادة طالبان.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن السير سايمن غاس "يلتقي ممثلين كبار من طالبان لتأكيد أهمية مرور حر من أفغانستان للمواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا معنا".

وهو أول تأكيد علني لوجود مساع دبلوماسية بين لندن وطالبان.

وكانت لندن انضمت إلى الولايات المتحدة في عملية ضخمة لإجلاء أكثر من مئة ألف شخص من أفغانستان بعد استسلام الجيش الأفغاني لطالبان.

وواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات واسعة بعد التخلي عن آلاف الأفغان الذين ساعدوا حلف شمال الأطلسي في بلدهم.

وحتى الآن، تمكن أكثر من ثمانية آلاف أفغاني ساعدوا عملوا مع بريطانيا من مغادرة أفغانستان وأكدت لندن أن بإمكانهم الإقامة على الأراضي البريطانية.

© 2021 AFP