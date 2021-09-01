تصفيات مونديال 2022: الدنمارك تواصل مشوارها الرائع بالعلامة الكاملة

مادس كلاوس راسموسن ريتزاو سكانبيكتش/ا ف ب

لاعبو الدنمارك يحتفلون بهز شباك اسكتلندا في تصفيات كاس العالم 2022 في كوبنهاغن في الاول من أيلول/سبتمبر 2021.

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كوبنهاغن (أ ف ب)

تابعت الدنمارك مشوارها الرائع في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل بفوزها على ضيفتها اسكتلندا 2-صفر الأربعاء في كوبنهاغن في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وضربت الدنمارك بقوة في بداية المباراة وحسمت نتيجتها بهدفين في دقيقة واحدة، الأول عبر لاعب وسط فالنسيا دانيال فاس بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من لاعب وسط توتنهام الانكليزي بيار إميل هويبرغ (14)، قبل أن يضيف مدافع أتالانتا الإيطالي يواكيم ميهيلي الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من جناح سمبدوريا الايطالي ميكل دامسغارد (15).

وهو الفوز الرابع على التوالي للدنمارك مفاجأة كأس أوروبا هذا الصيف عندما بلغت دور الاربعة قبل ان تخرج على يد انكلترا الوصيفة 1-2 بعد التمديد.

وعززت الدنمارك موقعها في الصدارة برصيد 12 نقطة وباتت تبتعد بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديها إسرائيل الفائزة على مضيفتها جزر فارو برباعية نظيفة سجلها مهاجم ايندهوفن الهولندي ايران زاهافي (12 و44 و90) ومؤنس دبور (52)، والنمسا التي تغلبت على مضيفتها مولدافيا بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسط هوفنهايم الالماني كريستوفر باومغارتنر (45) وعملاق بولونيا الايطالي ماركو ارناتوفيتش (90).

وهو الفوز الثاني على التوالي لإسرائيل بعد خسارة وتعادل، فيما استعادت النمسا توازنها بعد خسارتها امام الدنمارك في الجولة الثالثة، فحققت فوزها الثاني في التصفيات.

وتراجعت اسكتلندا الى المركز الرابع بعدما تجمد رصيدها عند خمس نقاط.

© 2021 AFP