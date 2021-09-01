تصفيات مونديال 2022: تعثر جديد لفرنسا بعد خيبة كأس اوروبا

فرانك فيفي ا ف ب/ا ف ب

صراع على الكرة بين مهاجم فرنسا كيليان مبابي وحارس البوسنة إبراهيم سيهيك في المواجهة التي جمعت البلدين ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم

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ستراسبورغ (فرنسا) (أ ف ب)

استأنف المنتخب الفرنسي مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر بتعادل مخيب في عقر داره أمام البوسنة والهرسك 1-1 في الجولة الرابعة الاربعاء، وذل في أول مباراة بعد خيبة أمله الاخيرة في بعد خيبة كأس اوروبا.

وكان المنتخب الفرنسي يسعى الى استعادة توازنه بعد عرض مخيّب للأمال في البطولة القارية التي شهدت خروجه من الدور السادس عشر بركلات الترجيح أمام سويسرا (5-4) بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

كذلك، تعيّن على منتخب الديوك خوض المباراة من دون نجم وسطه نغولو كانتي بسبب إصابة في الكاحل ولاعب بايرن ميونيخ الالماني، كورنتان توليسو، للإصابة ايضاً، وقد حلّ مكانهما ماتيو غندوزي وأدريان رابيو اللذين سيلتحقان بالتشكيلة الخميس في ستراسبورغ لخوض المباراتين الثانية والثالثة امام أوكرانيا وفنلندا توالياً.

ولم تأتِ المباراة كما يشتهي أبطال العالم، إذ تمكن البوسنيون من خطف التقدم عن طريق المهاجم المخضرم إدين دجيكو المنتقل حديثاً الى صفوف إنتر ميلان بطل إيطاليا (36).

وسجّل إبن الـ 35 عامًا الهدف مستفيدا من خطأ في التمرير من الجانب الفرنسي في منقطته، ليسدّد كرة رائعة من مشارف المنطقة اكتفى الحارس هوغو لوريس بمشاهدتها وهي تشق طريقها نحو الشباك.

لم تدم فرحة الضيوف طويلًا، إذ تمكن انطوان غريزمان العائد الى فريقه السابق اتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة من إدراك التعادل بمساعدة من دجيكو نفسه، إذ فيما كان يحاول الاخير ابعاد الكرة برأسه ارتطمت بظهر غريزمان لتكمل طريقها نحو المرمى بينما عجز الحارس البوسني إبراهيم سيهيك عن التصدي لها (41).

وتلقى اصحاب الارض ضربة كبيرة في مستهل الشوط الثاني عندما طرد مدافع اشبيلية الاسباني جوليوس كوندي بعد تدخل عنيف على سياد كولاسيناك ليشهر الحكم بطاقة صفراء في بادئ الامر، لكنها تحولت الى حمراء بعد لحظات إثر العودة الى تقنية الحكم المساعد (في أيه آر) ليُجبر ابطال العالم على اكمال المباراة بعشرة لاعبين. واجبر كولاسيناك بسبب هذا التدخل على ترك الملعب من دون ان يتمكن من اكمال اللقاء (54).

وسعى الفرنسيون رغم النقص العددي الى الضغط من اجل خطف هدف الفوز، لكن من دون جدوى. وسيكون رجال المدرب ديدييه ديشان مطالبين بعرض افضل في العاصمة كييف عندما يواجهون أوكرانيا في مباراة مهمة للابتعاد في الصدارة السبت.

وعززت فرنسا موقعها في الصدارة برصيد ثماني نقاط وأبقتعلى فارق الأربع نقاط أمام مطاردتها المباشرة أوكرانيا التي تعثرت امام مضيفتها كازاخستان 2-2، فيما أصبح رصيد البوسنة نقطتان في المركز الرابع خلف فنلندا التي تتقدم بفارق الاهداف إلا انها تملك مباراة اقل. وتحتل كازاخستان المركز الخامس والاخير بنقطتين ايضاً.

- تعادل رابع لاوكرانيا -

وتعرّض المنتخب الاوكراني الى نكسة جديدة بعد تعادله مع مضيفه الكازاخستاني 2-2.

وتقدمت أوكرانيا مرتين عبر رومان ياريمتشيوك (2) ودانيلو سيكان (90+2)، وردت كازاخستان مرتين أيضا بثنائية روسلان فاليولين (74 و90+5).

وكان المنتخب الاوكراني يمني النفس بالخروج منتصراً لتدعيم موقفه في المركز الثاني من المجموعة الرابعة، غير انّ أصحاب الأرض كان لهم رأي آخر ونجحوا في خطف نقطة ثمينة في اللحظات الاخيرة من المباراة.

وكان الضيوف الذين بلغوا ربع نهائي كأس أوروبا هذا الصيف، في طريقهم الى الفوز عندما سجّل سيكان هدف التقدم، 2-1، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، غير ان فاليولين نجح في إفساد فرحة الاوكرانيين بإدراكه التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو التعادل الرابع على التوالي لأوكرانيا دون أي انتصار، فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، فيما رفعت كازاخستان رصيدها إلى نقطتين كسبتهما من أوكرانيا بالذات بعدما كانت أرغمتها على التعادل ايضا 1-1 في كييف في آذار/مارس الماضي.

© 2021 AFP