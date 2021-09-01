تصفيات مونديال 2022: فان غال يبدأ ولايته الثالثة بتعادل مخيب

فريديريك فارفيال ان تي بي/ا ف ب

مهاجم هولندا دافي كلاسن يحتفل بهدف التعادل في مرمى النروج في اوسلو في تصفيات مونديال 2022 في الاول من أيلول/سبتمبر 2021.

إعلان اقرأ المزيد

اوسلو (أ ف ب)

استهل المدرب لويس فان غال ولايته الثالثة على رأس منتخب بلاده هولندا بتعادل مخيب امام مضيفته النروج 1-1 الأربعاء في أوسلو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكاس العالم 2022 في كرة القدم في قطر.

وكانت هولندا تعقد آمالا كبيرة على فان غال لإعادة المنتخب البرتقالي إلى سكة الانتصارات بعد خيبة كأس أوروبا عندما خرجت من ثمن النهائي ما أدى غلى استقالة مدربها فرانك دي بور، لكن النروج وقفت سدا منيعا أمام ضيوفها وفرضت عليهم التعادل.

وبكرت النروج بالتسجيل عبر نجمها الواعد هداف بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من ستيفان ستراندبرغ (20).

لكن هولندا نجحت في إدراك التعادل عبر لاعب وسط أياكس أمستردام دافي كلاسن بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي جورجينيو فينالدوم (36).

وجاء تعادل الهولنديين بعد فوزين متتاليين عقب خسارة الجولة الاولى امام تركيا فرفعوا رصيدهم الى سبع نقاط في المركز الثاني ولحسن حظهم أن الأتراك المتصدرين سقطوا في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها امام ضيفتهم مونتينيغرو، فبقي الفارق بيهما نقطة واحدة.

وكانت تركيا البادئة بالتسجيل بواسطة مهاجم مرسيليا الفرنسي جنغيز اوندر وتحديدا في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة إثر تلقيه كرة من كينان كرمان.

وعزز مهاجم ليل الفرنسي يوسف يازجي بالهدف الثاني في الدقيقة 30 اثر تمريرة من أوندر تابعها من مسافة قريبة بيسراه داخل المرمى.

وقلص مدافع لاتسيو الايطالي آدم ماروسيتش الفارق في الدقيقة 40 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من نيبويشا كوسوفيتش، قبل أن يدرك مدافع ستيوا بوخارست الروماني ريستو رادونوفيتش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، فازت لاتفيا على جبل طارق 3-1.

© 2021 AFP