تصفيات مونديال 2022: فرنسا تخسر خدمات كانتي وتوليسو وتستدعي غندوزي ورابيو مكانهما

فرانك فيف POOL/ا ف ب/ارشيف

لاعب وسط منتخب فرنسا نغولو كانتي خلال عملية الاحماء قبل مواجهة سويسرا في ثمن نهائي كأس أوروبا في بوخارست في 28 حزيران/يونيو 2021.

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ستراسبورغ (فرنسا) (أ ف ب)

استبدل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، لاعبي الوسط المصابَين نغولو كانتي وكورنتان توليسو بكل من ماتيو غندوزي وأدريان رابيو الاربعاء للمباريات الثلاث ضمن النافذة المقبلة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة أنّ لاعب تشلسي الإنكليزي كانتي "لم يتعاف بشكل كامل" من إصابة في الكاحل الايسر، فيما يعاني لاعب بايرن ميونيخ الالماني توليسو من "مشكلة عضلية في ربلة السابق لقدمه اليسرى".

ويتصدر منتخب الديوك المجموعة الثالثة في التصفيات بعد ثلاث جولات، ويستهل مبارياته الثلاث المقبلة على أرضه في ستراسبورغ بمواجهة البوسنة والهرسك الاربعاء، قبل ان يزور كييف لمواجهة أوكرانيا ثاني المجموعة السبت، ثم يختتمها بمواجهة فنلندا في ليون في السابع من الشهر الحالي.

وسيغيب غندوزي ورابيو عن مباراة اليوم، على ان ينضما الى التشكيلة في ستراسبورغ الخميس.

ولم يوجه المدرب ديدييه ديشان الدعوة إلى رابيو (26 عاما و19 مباراة دولية) الذي كان أساسيا في نهائيات كأس أوروبا، وذلك بسبب غيابه عن تشكيلة فريقه يوفنتوس في المواجهة الافتتاحية للدوري الإيطالي ضد أودينيزي (2-2)بسبب مشكلة عضلية في فخذه الأيسر، لكنه لعب أساسيا في المباراة الثانية ضد إمبولي (صفر-1) السبت الماضي بعد يومين من الإعلان عن التشكيلة الفرنسية.

من جهة أخرى، استدعى المدرب لاعب الوسط غندوزي (22 عاما) مرتين خلال العام 2019 دون أن يلعب أي دقيقة. ويقدّم إبن الـ 22 عاماً بداية قوية مع فريقه مرسيليا الذي يلعب معه مُعارًا من أرسنال الإنكليزي، حيث سجّل هدفا أمام سانت إتيان السبت الماضي في الدوري الفرنسي.

وسيعوّل ديشان في مباراة الاربعاء على خبرة الثنائي بول بوغبا وتوماس ليمار، بالإضافة الى جوردان فيريتو وأوريليان تشواميني لتعويض الغيابات في وسط الملعب.

© 2021 AFP