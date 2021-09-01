رئيس "ليغا" ينتقد سان جرمان: نموذج اقتصادي غير مقبول

بيار فيليب ماركو ا ف ب/ارشيف

رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2020 في مدريد

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مدريد (أ ف ب)

انتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني في كرة القدم خافيير تيباس نادي باريس سان جرمان الفرنسي و"الأندية-الدول"، معتبراً أن نموذجها الاقتصادي "غير مقبول"، بعد دقائق من إقفال باب سوق الانتقالات الصيفية في منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.

وكتب تيباس على موقع التواصل "تويتر": "الاندية-الدول هم خطرون على النظام الاقتصادي لكرة القدم كخطورة الدوري السوبر الأوروبي (الذي لم يبصر النور بعد انسحاب الاعضاء المؤسسين). لقد تعرضنا لانتقادات على خلفية الدوري السوبر لانه يدمّر كرة القدم الأوروبية ونحن بدورنا ننتقد باريس سان جرمان بنفس القدر".

وكان النادي الباريسي المملوك من صندوق الاستثمار القطري "كيو أس آي" (قطر للاستثمار الرياضي)، رفض عرضين الاول بقيمة 160 مليون يورو والثاني 180 مليوناً من ريال مدريد للتخلي عن خدمات نجمه المهاجم كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في العام المقبل.

في المقابل، دعّم سان جرمان صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل بعدما كان الأنشط في سوق الانتقالات، على رأسهم الارجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفقات انتقالات حرة، إضافة إلى الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي من بطل الدوري الإيطالي إنتر مقابل 60 مليون يورو.

وحتمت هذه التعاقدات أعباء مالية إضافية لا يمكن لأي ناد تحملها في ظل الديون التي ترزح تحتها معظم هذه الأندية بسبب تداعيات فيروس كورونا في القارة العجوز.

وأضاف رئيس الرابطة وهي الجهة التي تدير شؤون كرة القدم الاسبانية المحترفة "قاربت خسائر +كوفيد-19" 300 مليون يورو، وتراجعت عائدات النقل التلفزيوني بنسبة 40 في المئة في فرنسا، و500 مليون يورو رواتب؟ غير مقبول".

ومع العديد من الأندية على غرار برشلونة المثقلة بالديون والتي دخلت بسباق لعلاج الضبط المالي، فقد الدوري الاسباني جميع نجومه الكبار في غضون بضع سنوات مع رحيل البرازيلي نيمار في عام 2017 وتبعه البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2018 ثم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وأخيراً راموس وميسي هذا الصيف.

© 2021 AFP