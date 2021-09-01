رايكونن يعلن اعتزاله من سباقات الفورمولا واحد في نهاية الموسم

فرينك إيسزا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

حقّق الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن نقطتين فقط مع ألفا روميو هذا الموسم

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلن بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن نيته الاعتزال من سباقات الفورمولا واحد مع نهاية الموسم بعد مسيرة دامت 20 عامًا.

وكسب ابن الـ 41 عامًا نقطتين فقط هذا الموسم مع فريق ألفا روميو المتعثر.

ويعود اللقب العالمي الوحيد لرايكونن الى العام 2007 عندما كان يقود سيارة فيراري، متفوقاً آنذاك على سائقي مرسيدس الاسباني فرناندو ألونسو والبريطاني لويس هاميلتون بفارق نقطة يتيمة.

وقال رايكونن في بيان نشره عبر حسابه في انستغرام "إنها النهاية. هذا الموسم سيكون الاخير لي في الفورمولا واحد".

وأضاف "إنه قرار اتخذته في الشتاء المنصرم. لم يكن قرارًا سهلا لكن بعد نهاية الموسم يكون قد حان الوقت لخوض أشياء جديدة".

ويحمل رايكونن الرقم القياسي بعدد المشاركات في سباقات الفورمولا 1، بـ 344 سباقًا، كما فاز بـ 21 منها، بالإضافة الى انطلاقه من المركز الاول 18 مرة وصعوده 103 مرات على منصة التتويج.

وخاض رايكونن موسمه الاول في عالم الفورمولا واحد مع فريق ساوبر عام 2001، قبل ان يحقق نجاحات كبيرة مع ماكلارين لمدة خمس سنوات، ففاز بتسعة سباقات، سبعة منها جاءت عام 2005 عندما احتل المركز الثاني في ترتيب السائقين خلف ألونسو.

غادر رايكونن عالم الفورمولا لعامين (2010 و2011) منتقلا الى سباقات الناسكار وبطولة العالم للراليات، غير انه عاد عام 2012 ليقود لمصلحة لوتوس، قبل ان ينضم مجددًا الى فيراري بعدها بعامين.

تعود آخر انتصاراته الى جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2018، ليطوي مع نهاية ذاك الموسم مسيرته مع فيراري بانتقاله الى ألفا روميو.

عانى الفنلندي الامرَين خلال الفترة الاخيرة فاكتفى بتحقيق ست نقاط فقط منذ بداية العام الماضي.

وشكر رايكونن الملقب "بالرجل الجليدي" عائلته وفريقه قائلاً "مع انّ الموسم لم ينته بعد، اوّد ان اشكر عائلتي، وجميع الفرق التي شاركت معها، وكل من كان معنيا بمسيرتي كسائق، وخصوصا جماهيري الرائعة التي شجعتني طوال هذا الوقت".

ورجحت تقارير إعلامية أن يكون مواطنه فالتيري بوتاس بديلاً له في الفريق الإيطالي، مما قد يمهد الطريق لانتقال سائق وليامس الواعد البريطاني جورج راسل الى مرسيدس.

© 2021 AFP