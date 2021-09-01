عودة أكثر من مليوني طالب أردني الى المدرسة بعد انقطاع دام نحو عام ونصف

طالبات في مدرسة حكومية في عين الباشا، شمال غرب عمان، في 1 أيلول/سبتمبر 2021 مع عودة 2,2 مليون طالب في الأردن إلى المدارس بعد ما يقرب من 17 شهرًا من التعلم عن بعد بسبب القيود الصحية

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عمان (أ ف ب)

بدأت المدارس في الأردن الأربعاء باستقبال طلابها البالغ عددهم نحو 2,2 مليونا بعد انقطاع استمر نحو عام ونصف مع انهاء الحكومة أبرز الإجراءات التي فرضت لمواجهة جائحة كوفيد.

توجه الطلاب الأربعاء الى مدارسهم وفق نظام الصفوف الفردي لليوم والزوجي ليوم غد بهدف توزيع الكتب وجداول الحصص والتدريب على البروتوكول الصحي، وفقا لنظام وضعته وزارة التربية والتعليم.

وقسمت الصفوف الى فردية تضم الصف الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر، وزوجية تضم الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر.

وتبدأ العملية التعليمية في الصفوف بشكل رسمي الأحد.

وتأتي عودة الطلبة الى المدارس في إطار المرحلة الثالثة من خطة حكومية لإعادة فتح القطاعات مع عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية وإلغاء حظر التجول بمختلف أشكاله مع حلول الأول من أيلول/سبتمبر.

توقف التدريس في مدارس الأردن منتصف آذار/مارس 2020 مع بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كإجراء إحترازي.

وكانت هناك عودة قصيرة للتعليم في المدارس في شباط/فبراير الماضي لكنها ما لبثت ان توقفت وتحولت للتعلم عن بعد بسبب ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس.

وقالت مديرة مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات في عمان بسمة القضاة لفرانس برس إن "فرحة الطالبات وفرحة أولياء الأمور اليوم كبيرة بالعودة الى التعليم الوجاهي".

وأضافت المديرة التي وضعت كمامة سوداء وكانت تتفقد الطالبات، "هناك تركيز غير مسبوق ... على البروتوكول الصحي وتحديد مساحة متر مربع لكل طالب ووضع الكمامات وعدم استخدام الطالب لأدوات زميله".

واشارت الى تعقيم المدرسة ومرافقها بشكل عام.

من جهتها، قالت شهد وهي طالبة في الصف الأول ثانوي وضعت كمامة زرقاء وارتدت زي طالبات المدارس الحكومية الثانوية الأخضر إن "عودة التعليم الوجاهي أفضل بالنسبة لنا".

وأضافت "نفهم ما يُشرح بشكل أفضل بكثير من المنصات. والتفاعل مباشر ويشعر الطالب بأنه مشارك بشكل أكبر ويسأل ويتفاعل".

وأشارت إلى ان "التعلم عن بعد لا يوجد فيه جدية، ويمكن تأجيل الدروس وعدم الالتزام بمواعيدها، بينما في التعليم الوجاهي هناك التزام وتقيد".

فرضت الحكومة في آذار/مارس 2020 حظر التجول أيام الجمعة وليلا في أيام الأسبوع لمواجهة فيروس كورونا ثم ألغي حظر التجول ايام الجمعة في نيسان/ابريل الماضي وخفض عدد ساعات الحظر الليلي في أيام الاسبوع بعد انخفاض اعداد الاصابات اليومية، وصولا الى الغائه اعتبارا من الأربعاء.

بلغ اجمالي عدد الإصابات في الأردن منذ بدء الجائحة 797126، بينها 10411 وفاة.

وخفض الأردن سن التلقيح ضد فيروس كورونا في تموز/يوليو الماضي إلى 12 عاما.

ومن أصل عشرة ملايين نسمة، تجاوز عدد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في المملكة 2,9 مليون شخص، بينما تلقى نحو 3,4 ملايين جرعة واحدة.

© 2021 AFP