فلاشينغ ميدوز: أوساكا إلى الدور الثالث دون أن تلعب وجابر تضرب بقوة ومدفيديف دون عناء

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اليابانية نايومي اوساكا تتأهل الى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الاربعاء بفوزها على الصربية أولغا دانيلوفيتش بالإنسحاب

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نيويورك (أ ف ب)

تأهلت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالميا وحاملة اللقب إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، مستغلة انسحاب منافستها الصربية أولغا دانيلوفيتش لأسباب طبية بحسب ما أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب الأربعاء.

ولم يحدد المنظمون المشكلة الصحية التي تواجهها دانيلوفيتش البالغة من العمر 20 عاما والتي كتبت على حسابها في إنستغرام: "لقد كنت أشعر بوعكة صحية في الأيام القليلة الماضية لا علاقة لها بأعراض فيروس كوفيد".

وضربت أوساكا موعدا مع الإستونية كايا كانيبي السبعين أو الكندية ليلى فرنانديز الثالثة والسبعين، وهما منافستان في متناولها في سعيها إلى لقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى والثالث في أربع سنوات في فلاشينغ ميدوز.

وكانت أوساكا تخطت الدور الأول بسهولة الإثنين بتغلبها على التشيكية ماري بوزكوفا السابعة والثمانين، مؤكدة قدرتها على استعادة الثقة في نفسها بعد عدة أشهر صعبة.

وقالت بعد فوزها على بوزكوفا "في هذه البطولة، أريد فقط أن أكون سعيدة بمعرفة أنني بذلت قصارى جهدي وأنني، على الرغم من أنني لم ألعب بشكل مثالي، تمكنت من الفوز بمباراة في مجموعتين. أعرف أنني ارتكبت بعض الأخطاء، لكن هذا جيد لأنني سأتعلم منها".

وتخوض أوساكا فلاشينغ ميدوز على وقع تحقيق سلسلة انتصارات متتالية بدأتها في البطولة الاميركية بالذات وأتبعتها في استراليا وثم في الدور الأوّل من بطولة فرنسا المفتوحة قبل أن تنسحب بسبب مشاكل تتعلق بحالتها الذهنية.

وأثارت أوساكا الجدل في الربيع الماضي برفضها الإجابة على أسئلة وسائل الإعلام في رولان غاروس مما أدى إلى فرض غرامات مالية عليها، قبل أن تعلن انسحابها من الدور الثاني، ثم من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

عادت أوساكا إلى المنافسات في دورة الألعاب الاولمبية في طوكيو حيث اضاءت المرجل الأولمبي، لكنها خرجت من الدور الثالث، وهو الدور ذاته التي ودعت منه المنافسات في دورة سينسيناتي الأميركية قبل أسبوعين.

ويبدو أن أوساكا استعادت طعم لعب كرة المضرب في فلاشينغ ميدوز، خاصة أمام ملاعب ممتلئة بالجماهر. وقالت "الطاقة التي تنبعث لا مثيل لها. أشعر حقًا أنني في بيتي هنا".

وضربت التونسية أنس جابر المصنفة في المركز 20 بقوة بفوزها الساحق على الكولومبية ماريا كاميلا أوساريو سيرانو 6-صفر و6-1.

وحسمت جابر المجموعة الاولى نظيفة بكسبها ستة أشواط متتالية، قبل أن تنجح الكولومبية في كسب ارسالها للمرة الاولى مطلع المجموعة الثانية، لكن جابر كسبت ستة أشواط متتالية مرة ثانية وكسبتها 6-1 وبالتالي حسمت المباراة في صالحها.

وتلتقي جابر في الدور الثالث مع البلجيكية إليز مرتنز الخامسة عشرة والفائزة على اليونانية فالنتيني غراماتيكوبولو الصاعدة من التصفيات 6-2 و6-2.

كما تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروسا التاسعة بتغلبها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-4 و6-2.

وهو الفوز الأول لموغوروسا على بتكوفيتش في اربع مباريات.

وعلقت الاسبانية المتوجة بلقبين كبيرين: "كان الفوز صعبا لأننا تربطنا صداقة رائعة"، مصيفة "لقد أخذت وقتي ولعبت بشكل جيد، وهذا ما أحدث الفارق".

وتلعب موغوروسا في الدور المقبل مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الثامنة عشرة أو الايطالية ياسمين باوليني.

وبلغت الدور ذاته الرومانية سيمونا هاليب الثانية عشرة بفوزها على السلوفاكية كرستينا كوتشوفا 6-3 و6-1 في 68 دقيقة، لتضرب موعدا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التاسعة عشرة أو الفرنسية كارولين غارسيا.

- تأهل سهل لمدفيديف -

وقالت هاليب، بطلة رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019، "لقد كنت محظوظة بعض الشيء لأنني ألعب هنا تحت السقف" في إشارة إلى تغطية الملعب الرئيسي بسبب الأمطار التي أوقفت بعض المباريات.

واضافت هاليب التي عانت من إصابات مزعجة هذا العام ووضعت ضمادات على الفخذ الأيمن "أشعر بتحسن، وأنا أكثر ثقة. قبل البطولة، كنت قلقة بعض الشيء من الإصابات".

وتأهلت أيضا الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة بفوزها على الاسبانية ريبيكا ماساروفا 6-2 و7-5، لتلتقي الروسية داريا كاساتكينا الـ25 أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

ولدى الرجال، حجز الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا ووصيف بطل العام قبل الماضي، بطاقته الى الدور الثالث بفوزه السهل على الألماني دومينيك كوبفر 6-4 و6-1 و6-2.

وهو الفوز الثاني لمدفيديف على كوبفر بعد الأول عام 2019 في طريقه إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام الإسباني رافايل نادال.

وقال مدفيديف "مستوى عظيم مني. كانت هناك بضع لحظات صعبة في المباراة وتمكنت من تدبيرها بشكل جيد. أنا سعيد بتأهلي في أقل من ساعتين."

ويلتقي مدفيديف، الفائز الشهر الماضي في دورة تورونتو، في الدور المقبل مع الاسباني بابلو إندوخار الفائز على الالماني الاخر فيليب كولشرايبر 6-4 و6-3 و6-1.

في المقابل، عانى مواطنه أندري روبليف الخامس للتغلب على الإسباني بيدرو مارتينيس 7-6 (7/2) و6-7 (5-7) و6-1 و6-1، ليضرب موعدا مع الاميركي فرانسيس تيفوي او الارجنتيني غيدو بيا.

© 2021 AFP