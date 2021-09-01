مقتل تلميذ بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بالولايات المتّحدة

جيسون كونولي ا ف ب/ا ف ب

مسؤولون أمنيون يستعدون للإدلاء بتصريح أمام وسائل الإعلام بعد إطلاق نار أوقع عشرة قتلى على الأقل في سوبرماركت بمدينة بولدر بولاية كورولورادو الأميركية في 22 آذار/مارس 2021.

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واشنطن (أ ف ب)

قتل تلميذ بالرصاص في إطلاق نار وقع الأربعاء في مدرسته الثانوية في كارولاينا الشمالية، كما أعلنت شرطة الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وقالت كاترينا طومسون قائدة شرطة مدينة وينستون-سالم خلال مؤتمر صحافي إنّ قوات الأمن هرعت عند منتصف النهار إلى مدرسة "ماونت تابور" الثانوية حيث عثرت على تلميذ مصاباً بالرصاص.

وأضافت وقد اغرورقت عيناها بالدمع أنّ الجريح نقل على الإثر إلى المستشفى لكنّه سرعان ما "توفي متأثراً بجروحه".

ولم تكشف قائدة الشرطة عن اسم القتيل ولا عن عمره.

أما المشتبه بإطلاقه النار والذي قالت وسائل إعلام محليّة إنّه بدوره تلميذ في الثانوية نفسها فقد وُضع عصراً قيد الحبس الاحتياطي.

وبعدما قضى التلامذة في الولايات المتّحدة القسم الأكبر من سنتهم المدرسية الماضية في منازلهم يتابعون دروسهم عن بُعد بسبب جائحة كوفيد-19، تجدّدت المخاوف هذا الأسبوع، مع بدء السنة الدراسية الجديدة، من توالي حوادث إطلاق النار في المدارس، وهي كارثة حقيقية في المجتمع الأميركي.

ودليلاً على هذا الخطر المستمرّ، فإنّ هذا ثاني إطلاق نار يحصل في مدرسة ثانوية في ولاية كارولاينا الشمالية هذا الأسبوع.

وهذه الحوادث التي تغطّيها وسائل الإعلام المحليّة نادراً ما تجد طريقها إلى وسائل الإعلام الوطنية، باستثناء تلك التي يروح ضحيتها عدد كبير من القتلى، كما حدث في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا في شباط/فبراير 2018 حين قتل 17 شخصاً برصاص تلميذ مطرود من الثانوية.

© 2021 AFP