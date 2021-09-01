مقتل جنديين ماليين بانفجار عبوة ناسفة في وسط البلاد

دافني بونوا ا ف ب/ارشيف

آلية مصفحة فرنسية ضمن قوة برخان تقوم بدورية في منطقة غورما في مالي، في 27 آذار/مارس 2019

إعلان اقرأ المزيد

باماكو (أ ف ب)

قتل جنديان ماليّان وأصيب ستّة آخرون بجروح الأربعاء في وسط مالي من جرّاء عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم العسكرية، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ عبوة ناسفة منزلية الصنع انفجرت لدى مرور شاحنة بيك-آب تابعة للقوات المسلّحة الماليّة قرب قرية دانسان على الطريق بين مدينتي بوني ودوينزتا.

وكانت طريق دوينزتا-بوني نفسها شهدت في 19 آب/أغطسطس مقتل 15 جندياً مالياً وإصابة آخرين بجروح في كمين قالت السلطات إنّ جهاديين نصبوه.

والعبوات الناسفة المنزلية الصنع هي السلاح المفضّل للجهاديين ضدّ القوات المالية ونظيرتها الفرنسية والدولية التي تؤازرها، لكنّ العديد من المدنيين يذهبون أيضاً ضحايا لهذه المتفجرات.

وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية في 2012 بأيدي جماعات محلية وجهاديين تم طردهم في العام التالي بفعل تدخّل دولي.

وتشنّ جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية هجمات على أهداف عسكرية وتزرع عبوات ناسفة على الطرقات، ما يؤدّي إلى وقوع ضحايا عسكريين ومدنيّين.

وتسبّبت أعمال العنف الجهادية وبين مجموعات سكانية وغيرها في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف على الرّغم من تدخّل قوات أممية وأخرى أرسلتها فرنسا ودول أفريقية.

© 2021 AFP