أبوظبي تلغي الحجر الصحي للمسافرين المطعمين

كريم صاحب ا ف ب

رجل يسجل بياناته قبل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مركز للتطعيم في دبي في 3 شباط/فبراير 2021

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ابوظبي (أ ف ب)

أعلنت أبوظبي الخميس إلغاء الحجر الصحي للمسافرين المطعمين ابتداء من الأحد المقبل، بينما لم تسجل الإمارات أي وفيات جديدة جراء كوفيد-19 لأول مرة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

وكانت الإمارات أعلنت نهاية الشهر الماضي أنها ستستأنف استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول وذلك قبيل استضافة معرض اكسبو 2020 العالمي في دبي.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي في بيان نقلا عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا انه سيتعين "على جميع السياح المطعّمين قبل السفر إلى الإمارة تسجيل شهادة التطعيم في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية".

كما يتعين عليهم عند الإقلاع "إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف استُلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة".

وكانت العاصمة الإماراتية تفرض حجرا صحيا على الواصلين إليها.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن 975 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية وذلك للمرة الاولى منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

تستعد دبي لاستضافة معرض اكسبو العالمي ابتداء من تشرين الأول/اكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر. وتراهن الإمارة على المعرض الذي تأجل افتتاحه لسنة بسبب الفيروس، لاستقطاب ملايين الزوار.

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضدّ كوفيد في كانون الأول/ديسمبر بعدما رخّصت للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك الأميركي-الألماني. ومذّاك رخّصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني السويدي ثم لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 720 ألف إصابة بكوفيد-19، منها 2043 حالة وفاة. وحصل أكثر من 70 بالمئة السكان على جرعتي لقاح.

© 2021 AFP