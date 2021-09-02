بطولة إيطاليا: إصابة المهاجم الفرنسي جيرو بفيروس كورونا

ميغل ميدينا ا ف ب/ارشيف

حقق جيرو بداية طيبة مع ميلان الإيطالي بعد انتقاله من تشلسي

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فلورنسا (إيطاليا) (أ ف ب)

أصيب المهاجم الفرنسي المخضرم لنادي ميلان الإيطالي أوليفييه جيرو بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن ناديه اللومباردي الخميس.

وفي بيان له على موقعه الرسمي، قال ميلان إن نتيجة اختبار جيرو "جاءت إيجابية لمسحة أجريت في منزله"، مضيفاً انه "بحال جيدة، لكن يتعين عليه البقاء معزولا".

ولم يستدع جيرو (34 عاماً) إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي تعادلت مع البوسنة والهرسك 1-1 الأربعاء في تصفيات مونديال قطر 2022، إذ استبعده المدرب ديدييه ديشان برغم كونه ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب بعد تييري هنري، برصيد 46 هدفاً.

وحقق جيرو بداية جيدة مع ميلان إثر قدومه من تشلسي الإنكليزي، بتسجيله مرتين خلال الفوز على كالياري 4-1 الأحد على ملعب سان سيرو في الدوري المحلي.

وأضاف ميلان أن جيرو "لم يكن على اتصال مع باقي أعضاء الفريق منذ المباراة ضد كالياري".

© 2021 AFP