تصفيات مونديال 2022: انكلترا تسحق المجر برباعية

أتيلا كيسبينيديك ا ف ب/ا ف ب

قائد ومهاجم منتخب انكلترا هاري كاين يسجل في مرمى المجر خلال لقاء المنتخبين ضمن منافسات المجموعة العاشرة للجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست في 2 أيلول/سبتمبر 2021

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بودابست (أ ف ب)

سحق منتخب انكلترا وصيف النسخة الاخيرة من كأس أوروبا مضيفه المجر برباعية نظيفة الخميس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وخطا منتخب "الأسود الثلاثة" خطوة مهمة نحو التأهل المباشر إلى العرس الكروي بعدما عزز صدارته بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 مباريات، متقدماً بفارق 5 نقاط عن بولندا الثانية التي سحقت بدورها ألبانيا 4-1، فيما تجمد رصيد المجر عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها حققت أندورا فوزها الأوّل في التصفيات على حساب سان مارينو 2-صفر ورفعت رصيدها في المركز الخامس إلى 3 نقاط.

على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست، سعت انكلترا لمتابعة مشوارها من دون أي دعسة ناقصة، مع 13 هدفاً لصالحها وهدف في شباكها (أمام بولندا)، حيث يهمين رجال المدرب غاريث ساوثغيت على المجموعة.

وسبق للمنتخبين الانكليزي والمجري أن ألتقيا مرة واحدة فقط في التاريخ الحديث قبل مواجهة هذه الأمسية، وكان ذلك في 2010 في ويمبلي حيث فاز الانكليز 2-1 بفضل ثنائية ستيفن جيرارد.

وتعرضت المجر لخسارتها الاولى في التصفيات الحالية، فيما يعود آخر فوز لها على انكلترا إلى مونديال تشيلي 1962 بنتيجة 2-1.

وغاب عن صفوف منتخب "الأسود الثلاثة" لاعب مانشستر يونايتد جايدون سانشو اثر تعرضه لاصابة خلال التمارين، ففضل المدرب عدم اشراكه لعدم تفاقم وضعه.

من ناحية المجر، افتقد المدرب لاعب الوسط آدم ناغي للإيقاف، فيما عاد الغائبان عن كأس أوروبا دومينيك سوبوسلايي ودانيال غازداغ إلى التشكيلة.

انتهى الشوط الأوّل بتعادل سلبي مخيب للآمال للمنتخب الانكليزي الذي كان الاكثر نشاطاً وأهدر عدة فرص ابرزها لمهاجمه هاري كاين، الذي افتتح الشوط الثاني اثر تمريرة من كايل ووكر بتسديدة من داخل المنطقة صدها الحارس بيتر غولاتشكي (50).

ووجد المنتخب الانكليزي الفرصة المناسبة لافتتاح التسجيل، فبعد لعبة مشتركة بدأها جاك غريليش إلى مايسون ماونت ومنه عرضية داخل المنطقة إلى رحيم سترلينغ ليسدد بقدمه اليمنى كرة استقرت في الشباك (55).

وهو الهدف الثامن عشر لمهاجم مانشستر سيتي في 69 مباراة دولية.

وسرعان ما ترك كاين بصماته التهديفية بعد رأسية من نقطة الجزاء اثر عرضية من الهداف سترلينغ الذي تحول إلى ممرر للكرات الحاسمة، ليرفع مهاجم توتنهام رصيده الدولي إلى 39 هدفاً بفارق هدف عن مايكل أوين خامس الترتيب.

ولم يكد الدفاع المجري يستفيق من الضربة الثانية حتى تلقى الثالثة بعد ركلة ركنية نفذها لوك شو وتابعها هاري ماغواير رأسية بعدما ارتقى عالياً (69).

وتواصل مسلسل ضياع الاهداف مقابل تألق الحارس غولاتشي ليتصدى لسترلينغ وكاين، قبل أن يرتكب حارس لايبزيغ خطأ في تقدير تسديدة من خارج المنطقة لديكلان رايس بعد فاصل مراوغة من جاك غريليش، لتصطدم الكرة بيده وتهز الشباك (87).

© 2021 AFP