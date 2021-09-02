مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات ليلية (وزارة الصحة)

سعيد خطيب اف ب

فلسطينيون يتظاهرون ليلا في غزة قرب السياح الحدودي مع اسرائيل للمطالبة برفع الحصار عن القطاع

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة مقتل شاب فلسطيني وإصابة 15 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بين الجيش ومتظاهرين مساء الخميس قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهد مواطن (26 عاما) على إثر إصابته برصاصة في البطن شمال قطاع غزة"، مضيفة أن "15 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة من بينهم خمسة أطفال أحدهم في حالة خطيرة".

واندلعت المواجهات قرب السياح الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، عندما تجمع مئات المتظاهرين الفلسطينيين في خمس نقاط حدودية، وأشعلوا اطارات السيارات وأطلقوا عشرات القنابل الصوتية.

وأطلق الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق عدد من المتظاهرين.

ومنذ اسبوعين تنظم الفصائل الفلسطينية فعاليات احتجاجية تسمى ب"الإرباك الليلي" تهدف للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ خمسة عشر عاما والسماح بإعادة إعماره، بحسب مسؤول في حماس.

وأطلق مسلح فلسطيني النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين، شرق مدينة غزة، من دون أن تصب.

© 2021 AFP