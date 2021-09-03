الاتحاد الاوروبي وأسترازينيكا يسويان خلافهما بشأن إمدادات اللقاح

بول إيليس ا ف ب/ارشيف

شعار أسترازينيكا على جدار مكاتب الشركة في ماكليسفيلد بوسط إنكلترا، في 11 أيار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

بروكسل (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا ومقرها بريطانيا الجمعة التوصل إلى تسوية لخلافهما بشأن تأخر تسليم كميات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والاتفاق على جدول زمني جديد للتسليم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد لجأت إلى القضاء بعد إخفاق شركة الأدوية في تسليم كامل الجرعات وعددها 300 مليون بحلول 2021. والاتفاق الجديد يُمهل أسترازينيكا حتى نهاية آذار/مارس المقبل لتسليم الحقن المتبقية.

وينهي الاتفاق المعركة القضائية بينهما ولن تواجه أسترازينيكا غرامات أو عقوبات مالية، شرط عدم إخفاقها في الالتزام بالمواعيد الجديدة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمستحضرات الصيدلانية الحيوية لدى أسترازينيكا راد دوبر "يسرني أننا تمكنا من التوصل إلى تفاهم يسمح لنا بالمضي قدما والتعاون مع المفوضية الأوروبية سعيا للتغلب على الوباء".

وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن غضبه بعدما نكثت شركة الصيدلة البريطانية السويدية بوعودها وتأخرت في تسليم طلبيات العقود، ما قوض المراحل الأولى لنشر اللقاحات المضادة لكورونا في دول التكتل.

واتهم المسؤولون أسترازينيكا بإعطاء الأولوية لطلبيات المملكة المتحدة من اللقاح على حساب الاتحاد الأوروبي، وأقام محامو المفوضية الأوروبية دعاوى قضائية للمطالبة بتسليم الكميات تحت طائلة دفع غرامات يومية باهظة عن أي تأخر متواصل.

وفي حكم موقت بانتظار التسوية النهائية للقضية، فرضت محكمة بروكسل على أسترازينيكا جدولا زمنيا جديدا للتسليم.

وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس في بيان إن "اتفاق التسوية اليوم يضمن تسليم أسترازينيكا جرعات اللقاح المتبقية للاتحاد الأوروبي وعددها 200 مليون جرعة".

أضافت "فيما حققنا هذا الأسبوع الهدف المهم المتمثل بتلقيح 70 بالمئة من البالغين في الاتحاد الأوروبي بالكامل، هناك فوارق كبيرة في معدلات التلقيح بين دولنا الأعضاء، ولا تزال مسألة التوافر المستمر للقاحات ومنها لقاح أسترازينيكا، بالغة الأهمية".

تصنّع أسترازينيكا لقاحات تم تطويرها في جامعة أكسفورد البريطانية، وتبيعها من دون توخي الربح. ولقاحها أرخص ثمنا وأسهل للتخزين مقارنة بالعديد من اللقاحات المنافسة الأخرى.

- لا غرامات -

وبعد استيائه من بطء التسليم، جعَل الاتحاد الاوروبي لقاحا آخر ينتجه العملاق الأميركي فايزر وبايونتيك الألمانية، ركيزة برنامج مشتريات لقاحاته.

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن أسترازينيكا سلمت 100 مليون جرعة في النصف الأول من 2021، وسترسل 135 مليون جرعة أخرى بنهاية العام و65 مليون بنهاية آذار/مارس 2022.

واضاف "بذلك سيرتفع إجمالي عدد الجرعات المسلمة إلى 300 مليون كما ينص العقد".

وقالت أسترازينيكا إنها ستتمكن من التزام برنامج التسليم المعدّل الذي فرضته المحكمة البلجيكية في قرارها الموقت.

لكن إذا أخفقت في ذلك سيتعين عليها أن تدفع للدول الأعضاء مبلغا مقتطعا من تكلفة اللقاح يعادل 10 بالمئة عن كل شهر تأخير، و25 بالمئة عن شهرين أو 40 بالمئة عن كل ثلاثة أشهر أو أكثر.

ويفترض الاتفاق موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية على موقعي تصنيع أوروبيين لإنتاج لقاحات أسترازينيكا قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

ونظرا إلى سعره المتدني وإمكان تخزينه في درجات حرارة أعلى مقارنة بفايزر-بايونتيك ولقاحات أخرى، يتزايد الطلب على لقاح أسترازينيكا في دول فقيرة ونامية.

وأبرمت دول أوروبا الشرقية طلبيات كبيرة من اللقاح بموجب برنامج الاتحاد الأوروبي، وتأمل الشركة والتكتل توزيعه عبر آلية كوفاكس العالمية المدعومة من الأمم المتحدة.

© 2021 AFP