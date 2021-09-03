بطولة إنكلترا: كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص "رقم 7"

اندرو ياتس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة له مع مانشستر يونايتد الإنكليزي بمواجهة ويغان في الدوري الإنكليزي بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2009 على ملعب أولد ترافورد

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لندن (أ ف ب)

أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى "مسرح الاحلام" من يوفنتوس الإيطالي، سيرتدي القميص رقم 7 الذي سبق أن حمله في محطته الاولى مع "الشياطين الحمر" وكان من نصيب العديد من أبرز نجوم يونايتد على مرّ التاريخ.

وأشار النادي في بيان "يريد مانشستر يونايتد التأكيد أنّ كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 الأيقوني في عودته إلى أولد ترافورد".

وتابع البيان "في المواسم الستة التي قضاها مع النادي بين عامي 2003 و2009، خاض رونالدو 292 مباراة وسجّل 118 هدفًا وفاز بتسعة ألقاب منها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا".

ارتدى رونالدو (36 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، هذا الرقم خلفًا لديفيد بيكهام المنتقل آنذاك الى ريال مدريد الإسباني، وهو نفس الرقم الذي مرّ عليه ايضًا العديد من أساطير النادي أمثال الإيرلندي الشمالي جورج بست، براين روبسون والفرنسي إريك كانتونا.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تسويقية، إذ يُعرّف رونالدو أيضًا بـ "سي أر 7" كونها علامة تجارية يتم من خلالها تسويق العديد من المنتجات.

وسينتقل هذا الرقم من الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى رونالدو، بعدما ارتداه الأوّل للمرة الاخيرة بمواجهة ولفرهامبتون الاسبوع الماضي.

وكشف بيان يونايتد انّ النجم الاوروغوياني سيرتدي الآن القميص رقم 21.

وتترقب جماهير يونايتد إمكانية مشاركة رونالدو للمرة الاولى منذ عودته في 11 أيلول/سبتمبر بمواجهة نيوكاسل في الدوري المحلي.

وكان رونالدو بطل أمسية الاربعاء في تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر عندما سجّل ثنائية غالية قادت البرتغال الى الفوز على ايرلندا 2-1 في الدقيقة الاخيرة، لكنها سجلت ايضًا انجازًا شخصيًا للدون حيث أصبح الهدّاف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدفًا متخطيًا الدولي الإيراني علي دائي (109 اهداف).

سيغيب رونالدو عن أول مباراة رسمية للبرتغال أمام إذربيجان الثلاثاء بداعي الإيقاف بعد نيله بطاقة صفراء في المباراة الاخيرة، كما سيغيب مع مواجهة قطر الودية السبت.

© 2021 AFP