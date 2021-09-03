تركيا تغرّم "واتساب" لانتهاك لوائح حماية البيانات الشخصية

ليونيل بونافانتور ا ف ب/ارشيف

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انقرة (أ ف ب)

فرضت تركيا غرامة الجمعة على "واتساب" لانتهاكه لوائح حماية البيانات الشخصية، وذلك غداة فرض السلطة الرقمية الإيرلندية عقوبة قياسية على تطبيق المراسلة لسبب مماثل.

وقضت الهيئة التركية لحماية البيانات الشخصية بتغريم "واتساب" 1,950,000 ليرة تركية (197,366 يورو) لعدم اتخاذ "الإجراءات اللازمة لتجنب معالجة البيانات الشخصية بشكل يخالف للقانون"، وفق ما أعلنت المؤسسة في بيان.

و"واتساب" الشركة التابعة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرضت لانتقادات في كانون الثاني/يناير بعد مطالبة ما يقرب من ملياري مستخدم بالموافقة على شروط الخدمة الجديدة التي تسمح لها بمشاركة مزيد من البيانات مع "فيسبوك".

وقالت الهيئة التركية إنها عاقبت "واتساب" لأن التطبيق صار يسلب المستخدمين "حرية الإرادة".

وأضافت أن "المستخدمين ملزمون إعطاء موافقتهم على العقد برمته".

وجاء القرار غداة فرض إيرلندا التي تضم المقر الأوروبي لـ"فيسبوك"، غرامة قياسية بقيمة 225 مليون يورو على "واتساب" بسبب مخالفات مماثلة.

كما فرضت روسيا غرامة على "واتساب" و"فيسبوك" و"تويتر" في آب/أغسطس لعدم تخزين بيانات المستخدمين الروس على خوادم محلية.

وكانت السلطات التركية قد حضّت مواطنيها في كانون الثاني/يناير على إعطاء الأولوية لاستخدام تطبيق المراسلة المحلي "بي آي بي" الذي طوره مشغل الهاتف المحمول "تركسيل".

© 2021 AFP