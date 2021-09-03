تصفيات مونديال 2022: البرازيل "كاملة" والأرجنتين دون خسارة

كلاوديو رييس POOL/ا ف ب

التشيلي ماوريسيو إيسلا (وسط) يحاول انتزاع الكرة من البرازيلي نيمار في تصفيات مونديال 2022 في سانتياغو في 2 أيلول/سبتمبر 2021

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سانتياغو (أ ف ب)

تأثر مستوى البرازيل لغياب لاعبيها المحترفين في إنكلترا بسبب قيود فيروس كورونا لكنها عادت بنقاط فوز من أرض تشيلي 1-صفر، هو السابع لها تواليا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، كما أبقت وصيفتها الأرجنتين على رصيدها الخالي من الخسارة، بفوزها على مضيفتها فنزويلا 3-1.

وهذه أول مباراة تخوضها البرازيل منذ خسارتها نهائي كوبا أميركا على أرضها أمام الأرجنتين التي ستواجهها في مباراة قمة الأحد في ساو باولو ضمن الجولة التالية من التصفيات.

بعد سبعة انتصارات كاملة، 17 هدفا و2 فقط في مرماهم، حقق رجال المدرب تيتي أفضل بداية في تاريخهم خلال التصفيات، متفوقين على تشكيلة ضمت الجوهرة بيليه الفائزة 6 مرات قبل تتويجها بلقبها الثالث العالمي عام 1970.

في العاصمة سانتياغو، سجّل إيفرتون ريبيرو هدف الفوز للبرازيل بتسديدة من داخل المنطقة (64).

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، بفارق ست عن الأرجنتين، علما أن أول أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الخامس مباراة فاصلة.

وفي أول مباراة مع بلاده بعد انتقاله الصادم من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي، لم يكن ليونيل ميسي نجم "ألبي سيليستي" كالعادة، لكنه ساهم باحراز النقاط في كاراكاس.

افتتح لاوتارو مارتينيس التسجيل في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الأول، بعد نحو ربع ساعة من طرد الفنزويلي لويس أدريان مارتينيس لخطأ متهور على ميسي.

لم تكن الأرجنتين مبهرة، لكن التفوق العددي منحها أفضلية عبر البديلين خواكين كوريا وأنخل كوريا اللذين هزّا الشباك (71 و74).

وسجلت فنزويلا هدفا شرفيا عبر يفرسون سوتيلدو بركلة جزاء على طريقة بانينكا في اللحظات الأخيرة.

© 2021 AFP