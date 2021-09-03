تصفيات مونديال 2022: السلفادور تسقط الولايات المتحدة في فخ التعادل

مارفين رسينوس ا ف ب/ا ف ب

لاعب السلفادور رونالد رودريغيس والاميركي برندن آرونسون خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الاولى من الدور الثالث الختامي من تصفيات قارة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"

إعلان اقرأ المزيد

سان سلفادور (أ ف ب)

استهل المنتخب الأميركي لكرة القدم حملته في الجولة الاولى من الدور الثالث الختامي من تصفيات قارة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، بالتعادل السلبي أمام السلفادور الخميس.

وقدّمت الولايات المتحدة التي تأمل التعافي من صدمة عدم التأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد سبع مشاركات متتالية، صورة باهتة وفشلت في استثمار الفرص القليلة التي حصلت عليها أمام مضيفها.

قال تايلر آدامس قائد المنتخب الأميركي "كان أقل ما يقال إنها عدائية، ومن الواضح أن أرضية الملعب لم تكن جيدة، ويمكننا تقديم الكثير من الأعذار بشأن المباراة".

وافتقد المنتخب الاميركي لجهود نجم تشلسي الانكليزي كريستيان بوليسيك الذي ما زال يتعافى من اصابته بفيروس كورونا.

بدأت التشكيلة الشابة التي دفع بها المدرب الاميركي غريغ برهالتر بقوة برغم الاجواء العدائية من قبل جماهير ملعب استاد كوسكاتلان في سان سلفادور، وشكّلت خطورة بفضل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني جيوفاني رينا، قبل أن يسدد برندن آرونسون فوق المرمى.

وكاد لاعب أتلانتا يونايتد مايلز روبنسون، صاحب هدف الفوز بالنسخة الاخيرة من الكأس الذهبية على حساب المكسيك حاملة اللقب 1-صفر، يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة، لكنه فشل في ترجمة ركلة حرة من رينا إلى ضربة رأسية ناجحة.

وردّت السلفادور بالضغط على الضيوف واقترب رونالد غوميس من التسجيل، لكن رأسيته بعد ركلة ركنية من مارفين مونتيريزو مرت فوق القائم (16).

وحاول المدرب برهالتر تنشيط فريقه في الشوط الثاني فأجرى 3 تبديلات دفعة واحدة قبل 25 دقيقة من صافرة النهاية، وكاد ويستون ماكيني يفتتاح التسجيل في الدقيقة 72 من مسافة قريبة لكن كرته علت المرمى، ليحذو حذوه البديل كيلين بيري-أكوستا بعد أربع دقائق.

وفي مباراة أخرى، حققت المكسيك فوزاً قاتلاً على جامايكا 2-1 بفضل هدف هنري مارتين في الدقيقة 89 على ملعب "أزتيكا ستاديوم" في مكسيكو.

واعتقدت جامايكا انها حققت الاصعب بعدما عادلت النتيجة في الدقيقة 65 بفضل شامار نيكولسون، رداً على الهدف الإفتتاحي لأليكسيس فيغا في الدقيقة 50 لمنتخب "إل تري".

وسمح هذا الفوز للمكسيك بتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما كانت الوحيد الفائزة.

وتعادلت باناما سلباً مع ضيفتها كوستاريكا، وكندا مع هندرواس 1-1.

وتستضيف الولايات المتحدة في الجولة التالية من التصفيات كندا الأحد، بينما تسافر المكسيك إلى كوستاريكا.

وتلعب جامايكا على أرضها أمام بنما والسلفادور مع هندوراس.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة الموحّدة (تضمّ 8 منتخبات) من الدور الثالث الختامي مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر العام المقبل، على أن يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع ملحقاً فاصلاً.

© 2021 AFP