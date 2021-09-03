تصفيات مونديال 2022: جونسون يدين الاساءات العنصرية ضد اللاعبين الإنكليز

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كان رحيم سترلينغ من بين اللاعبين الإنكليز الذي تعرّضوا للإساءة العنصرية خلال مواجهة المجر في بودابست

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لندن (أ ف ب)

دان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الاساءات العنصرية التي تعرّض لها اللاعبون الإنكليز خلال مباراة أمام المجر في بودابست ضمن تصفيات كأس العالم، واصفًا إياها بـ "غير المقبولة"، ودعا الإتحاد الدولي لكرة القدم الى اتخاذ الاجراءات المناسبة.

تعرّض الثنائي رحيم سترلينغ وجود بلينغهام الى "هتافات القردة" خلال المواجهة الاخيرة التي انتهت بفوز إنكلترا 4-صفر في ملعب "بوشكاش أرينا".

سجّل لاعب مانشستر سيتي الهدف الاول في المباراة، غير ان الاساءات العنصرية التي طالت اللاعبين ذوي البشرة السمراء لدى المنتخب الإنكليزي خيّمت على اجواء المباراة.

كما تم القاء مفرقعات على الملعب وسط اجواء صاخبة وعدائية في المدرجات.

وكتب جونسون على حسابه في تويتر "إنه أمر غير مقبول ابدا بأن يتعرّض اللاعبون الإنكليز الى الاساءات العنصرية في المجر الليلة الماضية".

وتابع "احثّ الاتحاد الدولي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين من اجل إزالة هذه التصرفات المشينة من هذه اللعبة بشكل نهائي".

وكان الاتحاد الاوروبي عاقب المجر في تموز/يوليو الماضي من خلال خوض ثلاث مباريات خلف ابواب موصدة، بينها واحدة مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وذلك بسبب "التصرف التمييزي لجمهوره" خلال كأس اوروبا 2020.

غير انّ العقوبات لم تدخل حيّز التنفيذ أمام انكلترا في تصفيات كأس العالم كونها مسابقة تابعة لفيفا.

وتعرّض اللاعبون الانكليز أيضًا لصيحات الاستهجان قبل بداية المباراة أمام المجر بعدما ركعوا على اقدامهم كخطوة ضد العنصرية.

هذه ليست المرة الاولى التي يتعرّض لها المنتخب الإنكليزي تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت لهذه الاحداث العنصرية، إذ حصل الامر نفسه امام مونتينغرو وبلغاريا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وعن هذا الامر، قال ساوثغيت "تتكرّر هذه الحوادث والجميع يعلم القيم التي نحملها كفريق، وهذا أمر غير مقبول ابدا".

وتابع "لقد سُجلت تقارير بخصوص ما حصل للإتحاد الاوروبي ولنرى ما سيحدث من بعدها. يعرف اللاعبون تمامًا انّ العالم يتغيّر. على رغم انّ البعض لا يزال عالقًا في طريقة تفكيرهم وأحكامهم المسبقة، لكنهم سينقرضون كالديناصورات في النهاية لانّ العالم يتقدم في العصرنة".

وكان الاتحاد الانكليزي قال في بيان "إنه لامر مخيّب للآمال جدا ان نسمع هذه التقارير عن حوادث عنصرية تجاه بعض لاعبي إنكلترا".

وأضاف البيان "سنطلب من فيفا التحقيق في الموضوع. سوف نستمر في دعم اللاعبين والجهاز الفني في تصميمنا الجماعي على محاربة العنصرية بكل اشكالها".

© 2021 AFP