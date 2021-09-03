مراسل فرانس24: سقوط ولاية بانشير آخر معاقل المقاومة في أفغانستان بأيدي طالبان
نشرت في:
سقطت ولایة بانشیر آخر مواقع المقاومة الأفغانية بأيدي طالبان الجمعة وفق ما أفاد مراسل فرانس24 في أفغانستان محب الله شريف. وأشار المراسل إلى سماع دوي إطلاق نار ابتهاجا في سماء العاصمة كابول.
إعلان
أعلن مراسل فرانس24 في أفغانستان محب الله شريف الجمعة، وفقا لشهود عيان، عن سقوط ولایة بانشیر آخر مواقع المقاومة الأفغانية بأيدي طالبان، وفرار عدد من قادة المقاومة.
ووفقا للمراسل، سمع دوي إطلاق نار ابتهاجا في سماء العاصمة كابول، وتواصل قوات طالبان تقدمها داخل الولاية لإحكام سيطرتها التامة.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك