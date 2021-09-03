مواجهات عنيفة بين وحدتين من الجيش الليبي في العاصمة طرابلس

محمود تركية ا ف ب

عناصر من القوات الليبية الخاصة في معسكر تدريب بمدينة الخُمس الساحلية شرق العاصمة طرابلس بتاريخ 15 آب/أغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

طرابلس (أ ف ب)

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة ليل الخميس الجمعة بين وحدتين من الجيش الليبي في الضاحية الجنوبية لطرابلس، بحسب القيادة العسكرية للعاصمة الليبية.

ووقعت الاشتباكات التي استمرت حتى صباح الجمعة حول ثكنة التكبالي مقر "اللواء 444 قتال".

وجرت المواجهات بين وحدة النخبة "اللواء 444 قتال" و"جهاز دعم الاستقرار"، والأخير وحدة أنشأها في كانون الثاني/يناير رئيس الوزراء السابق فايز السراج، وفق ما أفاد آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبد الباسط مروان في بيان عبر الفيديو نشر الجمعة على صفحة فيسبوك التابعة للمنطقة العسكرية.

وبأمر من اللواء مروان، هاجم "جهاز دعم الاستقرار" قبيل منتصف الليل المعسكر، معتبرا أن العملية "تصحيح لمسار اللواء 444 قتال بعد ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية".

وسمعت اصداء قتال عنيف بالأسلحة الثقيلة في أنحاء العاصمة.

وفي تصريح عبر الهاتف لوكالة فرانس برس، قال أحد سكان منطقة صلاح الدين حيث معسكر التكبالي المستهدف، إن أعمدة الدخان لا تزال مرئية في محيط الثكنة صباح الجمعة.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ" للمواجهات الأخيرة.

ودعت في بيان "السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها".

وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، اتسمت في السنوات الأخيرة بوجود سلطتين متنافستين في شرق البلاد وغربها وتدخلات لقوى أجنبية.

ورغم انهاء القتال عام 2020 وتشكيل حكومة وحدة في آذار/مارس، عادت الانقسامات إلى الظهور بسرعة في حين من المزمع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

© 2021 AFP