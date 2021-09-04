تصفيات مونديال 2022: هولندا تعدّل مسارها برباعية في مرمى مونتينيغرو والصدارة تركيّة

ممفيس ديباي يحتفل بافتتاح التسجيل لهولندا أمام مونتينيغرو في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022، في 4 أيلول/سبتمبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

امستردام (أ ف ب)

أعاد المنتخب الهولندي الروح إلى جماهيره بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه مونتينيغرو السبت، وزاد حسابات المجموعة السابعة تعقيداً مع مواصلة تركيا احتلال الصدارة بانتصارها 3-صفر في جبل طارق، فيما لاحقتهما النروج بتخطيها لاتفيا بهدفين نظيفين.

وفي المباراة الأولى تناوب كل من نجم برشلونة الإسباني ممفيس ديباي (38 من ركلة جزاء و62) ولاعب باريس سان جرمان جورجينيو فينالدوم (70)، وجناح أيندهوفن الشاب كودي غاكبو (76)، على تسجيل رباعية الطواحين.

وبالتالي، نجح المدرب لويس فان غال العائد مرة ثالثة مع المنتخب البرتقال، في تعويض تعادله المخيب مع النروج (1-1) في الجولة السابقة، وإعادة الثقة بفريق خرج من الباب الضيق في بطولة كأس أوروبا الأخيرة أمام تشيكيا في ثمن النهائي، بعد نكستين متتاليتين، إذ عجز عن التأهل إلى مونديال 2018 وقبله كأس أوروبا 2016.

وكانت هذه المواجهة الرسمية الأولى بين هولندا ومونتينيغرو الساعية إلى مشاركة أولى في بطولة كبرى.

وبهذه النتيجة، بقيت هولندا في المركز الثاني مع عشر نقاط، فيما تحتل مونتينيغرو المركز الرابع مع سبع نقاط.

أما صدارة المجموعة، فبقيت من نصيب تركيا التي تمكنت من حسم مواجهتها مع جبل طارق بثلاثية نظيفة سجلها خليل درويش أوغلو (54) ولاعب وسط إنتر الإيطالي هاكان تشالهان أوغلو (65) ووسط بشيكتاش كنان كارامان (83).

ورفعت تركيا رصيدها إلى 11 نقطة من خمس مباريات، فيما يقبع منتخب جبل طارق في قعر المجموعة مع صفر نقاط.

وفي مباراة أخرى، حصدت النروج أيضاً نقطتها العاشرة من خمس مباريات أيضاً، بفوزها على لاتفيا بهدفين نظيفين، سجلهما إرلينغ هالاند (20 من ركلة جزاء)، ومحمّد اليونسي (66).

وبالتالي بات المنتخب النروجي في المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن هولندا، فيما بقيت لاتفيا خامسة مع أربع نقاط.

وفي المجموعة السادسة، واصلت الدنمارك مسارها المعبّد بلا عقبات حتى الآن، مع وصولها إلى النقطة 15 من خمس مباريات، بتخطيها جزر الفارو بصعوبة بهدف وحيد.

وسجّل يوناس ويند هدف المباراة الوحيد (84)، بعد أقل من دقيقة على طرد مدافع الفارو رينيه يونسن لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

وتتصدر الدنمارك أمام إسرائيل (10) التي فازت على النمسا 4-2 وتركتها رابعة مع سبع نقاط، فيما حلت اسكتلندا ثالثة مع ثماني نقاط بفوزها 1-صفر على مولدوفيا السادسة والأخيرة بنقطة يتيمة على غرار جزر الفارو الخامسة.

وفي المجموعة الأولى، تصدرت صربيا الترتيب أمام البرتغال مع عشر نقاط بفارق الأهداف، بفوزها على لوكسمبورغ 4-1، فيما تعادلت إيرلندا وأذربيجان بهدف لكل منهما.

© 2021 AFP