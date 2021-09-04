جائزة هولندا الكبرى: فيرستابن الأسرع في التجارب الرسمية على أرضه وأمام جماهيره

فرانشيسكو سيكو تصوير مشترك/ا ف ب

ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بعد احرازه المركز الاول خلال التجارب الرسمية لجائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت في 4 أيلول/سبتمبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

زاندفورت (هولندا) (أ ف ب)

أثلج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن قلوب جماهيره بانتزاعه السبت المركز الاوّل خلال التجارب الرسمية لجائزة هولندا الكبرى العائدة إلى بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الاولى منذ عام 1985، لتشكل المرحلة الثالثة عشرة من البطولة العالمية.

وسجل "ماد ماكس" على حلبة زاندفورت توقيتاً قدره 1.08.885 دقيقة متفوقاً بفارق 0.038 ثانية على متصدر ترتيب السائقين وبطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلون (1.08.923 د.)، فيما حلّ زميل الاخير الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً بوقت بلغ 1.09.222 دقيقة.

وخلف فيرستابن البرازيلي نيلسون بيكيت الذي كان آخر سائق يحرز أسرع توقيت في "امتحان" يوم السبت في عام 1985، قبل أن يقرر المشرفون على السباق الانسحاب من الفئة الاولى.

وكادت آمال فيرستابن في أن يقص شريط عودة السباق إلى البطولة تصاب بخيبة أمل كبيرة، حيث كان تحت تهديد نيل عقوبة بسبب اضطلاعه بدور في حادث خلال التجارب الحرة الجمعة، إلاّ أن المفوضين الرياضيين قرروا عدم معاقبه.

قال الهولندي "يا له من شعور رائع الحصول على المركز الاوّل هنا"، مضيفاً وهو ينظر إلى المد البرتقالي في المدرجات "الجماهير لا تصدق ومن الرائع قيادة السيارة وكذلك الحلبة أيضاً، الأمور رائعة".

وأردف "إنها أفضل انطلاقة خصوصاً أن عمليات التجاوز ستكون صعبة. اليوم كان جيداً، لذا آمل أن ننهي العمل غداً".

وعاد رابع أسرع توقيت للفرنسي بيار غاسلي (1.09.478 د) أمام سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو والاسباني كارلوس ساينز في المركزين الخامس السادس توالياً، أمام كل من الإيطالي أنتونيو جيوفيناتسي (ألفا روميو) والفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).

وأكمل زميل الأخير في الفريق الاسباني فرناندو ألونسو والاسترالي دانيال ريكياردو (ماكلارين) المراكز العشرة الأولى.

وكان سائق الاحتياط البولندي روبرت كوبيتسا حلّ داخل هيكل سيارة ألفا روميو للغائب الفنلندي كيمي رايكونن اثر اصابته بفيروس كورونا، علماً أنّ "الرجل الجليدي" كان أعلن في وقت سابق هذا الاسبوع انه سيغادر حلبات الفورمولا واحد في نهاية العام الحالي.

وتُقدّم حلبة زاندفورت مزيجاً من التحديات للسائقين مع صعوبة التجاوز حيث سيكون عامل الانطلاق نقطة التحول، إضافة إلى القدرة على الحفاظ على الإطارات والخيارات الاستراتيجية التي ستخلق الأوراق.

في ما يلي نتائج الفترة الثالثة للتجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:08.885 د.

2.لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:08.923 د.

3. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:09.222 د.

4. بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:09.478 د.

5. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:09.527 د.

6. كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:09.537 د.

7. انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:09.590 د.

8. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:09.933 د.

9. فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:09.956 د.

10. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:10.166 د.

© 2021 AFP