دي لا هويا يؤجل عودته إلى الحلبة لاصابته بكورونا

فريدريك ج براون ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن أسطورة الملاكمة السابق الأميركي أوسكار دي لا هويا انه سيؤجّل عودته إلى الحلبات لخوض نزال واحد ضد البرازيلي فيتور بلفورت الأسبوع المقبل، بعد دخوله المستشفى اثر إصابته بفيروس كورونا.

قال دي لا هويا (48 عاماً) في فيديو نشره في حسابه على تويتر انه دخل المستشفى من أجل العلاج برغم تطعيمه بشكل كامل "أردت سماعي مباشرة، انه برغم تطعيمي أصبت بكوفيد ولن أكون قادراً على خوض النزال نهاية الاسبوع المقبل".

تابع "التحضير لهذا النزال كان كل شيء بالنسبة لي في الأشهر الأخيرة، وأريد شكر الجميع على دعمهم".

وعبّر دي لا هويا عن أمله في إعادة جدولة عودته إلى الحلبة في وقت لاحق هذه السنة "أنا حالياً في المستشفى أخضع للعلاج وواثق من عودتي إلى الحلبة قبل نهاية السنة".

شارك دي لا هويا (30 فوزا و6 خسارات و3تعادلات) آخر مرّة عام 2008 عندما خسر أمام الفيليبيني ماني باكياو بثماني جولات في لاس فيغاس.

وفي حزيران/يونيو الماضي أعلن عودته لمواجهة بطل الألعاب القتالية البرازيلي بلفورت في قاعة ستيبلز سنتر في لوس أنجليس.

وأشارت تقارير إلى إمكانية حلول بطل العالم السابق للوزن الثقيل الأميركي إيفاندر هوليفيلد (58 عاماً) بدلاً من دي لا هويا المنسحب، علماً انه لم يشارك في أي نزال منذ العام 2011.

© 2021 AFP