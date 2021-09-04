ماندجوكيتش يعلن اعتزاله اللعب نهائيا

مهاجم المنتخب الكرواتي ماريو ماندجوكيتش يحتفل بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم عقب الفوز على انكلترا 2-1 بعد التمديد في نصف النهائي في موسكو في 11 تموز/يوليو 2018.

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زغرب (أ ف ب)

أعلن المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مسجل الهدف الحاسم في مرمى إنكلترا في نصف نهاي مونديال 2018 في روسيا، اعتزاله اللعب نهائيا بعد ثلاث سنوات من خوض آخر مبارياته الدولية مع منتخب بلاده.

ونشر نجم كرة القدم الكرواتية الذي تألق في مسيرته الكروية مع بايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الإيطالي بشكل خاص، قراره الجمعة عبر حسابه على إنستغرام مرفقا بصورة لأول حذاء كرة قدم له ومتوجها بالكلام، في رسالة مؤثرة، إلى "عزيزي ماريو الصغير".

وقال ماندجوكيتش (35 عاما) "ستحرز الأهداف في أكبر المحافل وستفوز بالألقاب مرتديًا قمصان أكبر الأندية. تحت القميص الذي ستفتخر به، ستكتب بعضًا من أهم لحظات المنتخب الكرواتي، الرياضة الكرواتية".

وأضاف في رسالته الموقعة من قبل "ماريو العظيم": "إذا لعبت يومًا ما ضد إنكلترا في نصف نهائي كأس العالم، فيتعين عليك أن تبقى مركزا على الدقيقة 109" في إشارة إلى هدف الفوز الذي سجله "سوبر ماريو" في مرمى إنكلترا (2-1 بعد التمديد) في نصف نهائي مونديال 2018 وقاد به منتخب بلاده إلى المباراة النهائية الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام فرنسا ويكتفي بالميدالية الفضية، في أفضل أداء لكرواتيا في بطولة كبرى.

وأشادت صحيفة "يوتارني ليست" الكرواتية السبت برحيل "أيقونة"، في حين وصف موقع "إندكس الإخباري" ثاني أكثر هدافي المنتخب الكرواتي فعالية (33 هدفاً في 89 مباراة) بأنه "الرجل المباريات الكبرى".

من جانبه، شكر مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش في بيان "مقاتلا كان يمكن للمنتخب الاعتماد عليه دائما، ولاعبا للمباريات الكبيرة وأصعب التحديات".

ولد ماندجوكيتش في سلافونسكي برود (شرقًا)، وسجل 211 هدفًا في مسيرته الاحترافية، وكان بلا ناد منذ رحيله عن ميلان الإيطالي في أيار/مايو.

تعاقد معه ميلان لتعويض غياب العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المصاب،لكنه حظي بفرص قليلة لإثبات قدراته مع الروسونيري بسبب مشاكل عضلية.

بعد أن بدأ مسيرته الكروية عام 2004 في مارسونيا (سلافونسكي برود)، وقع ماندجوكيتش أول عقد كبير له مع دينامو زغرب في عام 2007.

وانتقل ماندجوكيتش إلى فولفسبورغ (2010-2012) ومنه إلى بايرن ميونيخ (2012-2014) وأتلتيكو مدريد الإسباني (2014-2015).

فاز مع يوفنتوس (2015-2019) بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي وثلاثة في مسابقة الكأس، لكنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية عندما خسر نهائي 2017 أمام ريال مدريد الإسباني، علما بأن لقبه الأول والأخير في المسابقة القارية العريقة كان مع بايرن ميونيخ عام 2013 على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند.

كما لعب ماندجوكيتش مع الدحيل القطري.

وأعلن ماندجوكيتش اعتزال اللعب الدولي في آب/أغسطس 2018 بعد أسابيع من بلوغه المباراة النهائية لكأس العالم 2018.

وسجل ماندزوكيتش ثلاثة أهداف في المونديال أهمها هدف الفوز على إنكلترا (2-1) والذي سجله في الوقت الإضافي بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

© 2021 AFP