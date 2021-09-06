الأردن يستضيف لقاء رباعيا الأربعاء لبحث إيصال الغاز المصري إلى لبنان

لؤي بشارة ا ف ب/ارشيف

معبر نصيب جابر الحدودي بين سوريا والأردن في 07 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 من الجانب السوري

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عمان (أ ف ب)

تستضيف العاصمة الأردنية لقاء رباعيا الأربعاء يجمع وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسوريا ومصر لبحث تزويد الجمهورية اللبنانية بالغاز المصري عبر الأراضي الأردنية.

وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية "بدعوة" من الوزيرة هاله زواتي "يستضيف الأردن يوم الأربعاء المقبل في العاصمة عمّان" وزراء الطاقة في الدول الثلاث "لبحث سبل تعزيز التعاون لايصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن".

وعقد وفد وزاري لبناني السبت لقاء مع مسؤولين في دمشق في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها، بهدف بحث استجرار الغاز والطاقة من مصر الأردن عبر سوريا.

ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

كما تعاني سوريا بدورها أزمة طاقة كهربائية حادة جراء النزاع الدائر فيها منذ 2011 وفاقمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

والشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا. ويعني التعهد الأميركي عملياً، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سوريا والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.

© 2021 AFP